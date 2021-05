وزارة النفط السورية ترفع مخصصات البنزين

عدّلت وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا، كمية تعبئة مادة البنزين لتصبح 25 ليتراً بدلاً من 20 ليتراً ابتداءً من اليوم السبت.

وقال المهندس أحمد الشماط، المدير العام للشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، السبت، إن “هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة النفط وشركة (محروقات) ضمن الإمكانات المتاحة“.

وأكّد الشماط، على أنه “سيتم العمل لإعادة الوضع إلى طبيعته بما يؤمن متطلبات واحتياجات المواطنين”، وفق (سانا).

وفي السادس من أبريل الماضي، أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا، بدء العمل بالآلية الجديدة (الرسائل النصية) لتوزيع مادة البنزين.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، إنه “اعتباراً من 6 أبريل سيتم البدء بتطبيق الآلية الجديدة لتوزيع مادة البنزين وفق نظام الرسائل النصية القصيرة من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن تفاصيل المحطة التي يتوجب التوجه إليها مع مدة صلاحية الرسالة”.

وأضافت النفط السورية، موضحة أنه “سيتم ربط البطاقة الالكترونية بشكل تلقائي بآخر محطة تمت التعبئة منها بالمخصصات الحالية نفسها ويمكن تغيير محطة الوقود التي سيتم التعبئة منها قبل أول عملية شراء على نظام الرسائل من خلال المنصات التالية (تطبيق وين وقناة التلغرام وموقع مركز الخدمة الذاتية)”.

كما أشارت إلى أنه “بإمكان المواطن تغيير المحطة قبل أول عملية شراء في حين يصبح تغيير محطة الوقود مقيداً بعدد مرات محددة بعد إتمام أول عملية شراء”، لافتة أنه “سيتم ترتيب البطاقات الالكترونية على محطة الوقود تبعاً لأقدمية عمليات التعبئة وفي حال انتهاء فترة صلاحية الرسالة يمكن للمواطن إرسال طلب بإعادة تعبئة المادة إضافة إلى إمكانية الاستفادة من خدمة السفر ضمن المحطات التي يوجد فيها مخصصات لهذه الخدمة لمرة واحدة (ذهاباً وإياباً)”.

يذكر أن قطاع المحروقات يشهد ارتفاعا لافتا في الأسعار في كافة أنحاء سوريا, وذلك رغم التحسن الذي عرفه سعر العملة السورية، والذي سجل بحسب موقعها 2990 ليرة مقابل الدولار،

حيث أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في 19 أبريل الماضي، قرارا يقضي برفع سعر لتر بنزين 95 في كافة المحطات إلى 2500 ليرة، بعد أن كان يباع بألفي ليرة، وهو الارتفاع الثاني خلال 4 أسابيع، وتزامن مع الشح الخانق للمحروقات وأزمة مشتقات هي الأسوأ في البلاد، لا سيما في مدينتي السويداء وحماة.

كما رفعت الوزارة أسعار البنزين في آذار الماضي، فحددت سعر لتر البنزين المدعوم بـ750 ليرة، وسعر البنزين 95 بألفي ليرة.

