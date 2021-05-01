تعيش محافظة الحسكة شمال شرق سوريا يومها الثالث على التوالي بدون كهرباء وذلك بعد أن حبست تركيا تدفق مياه نهر الفرات باتجاه سوريا.

وفي هذا الخصوص أعلن المكتب الصحفي لمحافظة الحسكة في بيان اليوم “أن الحسكة تعاني من عدم وصول الكهرباء من سد الطبقة وتوقف محطات التوليد الكهربائي فيه عن العمل، نتيجة انخفاض مناسيب المياه بشكل كبير، بسبب حبسها من قبل الأتراك” .

وأوضحت أن “ما يتم إنتاجه من كهرباء في محطة توليد السويدية يخصص للخطوط الكهربائية المستثناة التي تغذي القطاع الخدمي من مشافٍ ومطاحن ومخابز ومياه”.

وفي سياق مشابه، خرجت محطة تحويل السد الشرقي 66-20 ك.ف عن الخدمة، الأسبوع الماضي، بسبب العاصفة الغبارية التي شهدتها أطراف مدينة الحسكة.

و في هذا الخصوص قالت مديرية كهرباء الحسكة أن العاصفة الغبارية أدت إلى انهيار 5 أبراج على خط الـ 66 ك. ف المغذي لمحطة تحويل السد الشرقي، بحسب سانا.

وأوضح المهندس أنور عكلة، مدير شركة كهرباء الحسكة أن 5 أبراج للتوتر بين حي الزهور ومدرسة السياقة وسكة القطار انهارت بسبب العاصفة الغبارية، مشيراً إلى تعرض الأبراج في وقت سابق لسرقة زوايا ومتممات الأمر الذي ساهم في سقوطها.

وقال عكلة أن فرق الصيانة تعمل حالياً على تأمين التغذية الكهربائية لمحطة تحويل السد الشرقي ريثما تتم إعادة تأهيل الأبراج المتضررة.

الجدير بالذكر أن محطة السد الشرقي تغذي القرى والتجمعات السكانية الواقعة شمال غرب مدينة الحسكة بالكهرباء.

وفي مارس الماضي، قطعت ميليشيا “قسد” الكهرباء عن حي النشوة الغربية بمدينة الحسكة وطالبت الأهالي بدفع مبالغ مالية لإعادتها.

وقطع عناصر ميليشيا “قسد” الكهرباء عن الحي بحجة عدم دفع الأهالي لهم ما يسمى بـ “هيئة الطاقة”.

وأشارت المصادر إلى أن عدد من الأهالي قاموا بدفع جزء من المبلغ لاستعادة التيار الكهربائي، إلا أن الميليشيا ما زالت مستمرة بقطع الكهرباء حتى تسديد كامل المبالغ.

إلى ذلك قامت الميليشيا بقطع التيار عن أهالي حي مشيرفة بمدينة الحسكة في الشهر الماضي ولم تقم بإعادة التيار حتى تسديد المبالغ، وذلك وفقاً “لسانا“.

The post سوريا.. انقطاع الكهرباء عن الحسكة بسبب خفض تركيا لمياه الفرات appeared first on Souk Ukkaz News.

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