تتر مسلسل “نسل الأغراب” لـ تامر حسني تتخطى 11 مليون مشاهدة

حققت أغنية النجم المصري تامر ، في تتر مسلسل “نسل الأغراب”، 11 مليون مشاهدة على يوتيوب منذ بداية طرح العمل أول شهر رمضان وحتى الآن.

والعمل من بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، ويعرض طوال أيام شهر رمضان حصريا على قناة ON، والأغنية من كلمات سارة سعيد، ألحان هيثم نبيل، توزيع موسيقى فهد.

هذا ونشر النجم المصري، تامر حسنى، بوستر فيلمه الجديد “مش أنا”، عبر حسابه على إنستجرام، و علي “فيس بوك”، حيث ظهر حسني على البوستر وهو يرتدي نظارة نظر و”بيجامة” ويطير في الهواء ويشد نفسه.

و يشارك في بطولة الفيلم بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين.

الجدير بالذكر، أن الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، الفيلم انتاج مشترك بين شركة سينرجى وحسام حسنى وأحمد دسوقى، وفقاً لما ذكر في موقع اليوم السابع.

على صعيد آخر، تجاذب كل من الفنان أحمد السقا والفنان تامر حسني والمخرج محمد سامي، أطراف الحديث عبر موقع “إنستغرام” بخصوص تأدية النجم تامر حسني تتر مسلسل نسل الأغراب الذي سيعرض في شهر رمضان القادم.

وكتب السقا، قائلا:” أخي العزيز النجم تامر حسني يغني تتر نسل الأغراب”، ثم رد عليه تامر قائلا: “مسلسلك مسلسلي يا صاحبي يا نجم النجوم نورتني أنت وابني اللي كان واحشني المخرج الكبير محمد سامي”.

وبعد ذلك كتب تامر قائلا:” يا حبيبي يا محمد يا متربي يا أصيل انا اللي طول عمري بفتخر اني قدمتك واكتشفت مخرج عظيم زيك بعون الله صاحب اكبر نجاح لكل موسم من أيام مسلسل آدم لإن شاء الله نسل الأغراب و كل اللي جاي، مهما كبرت يا محمد هيفضل اسمك على تليفوني ابني ربنا ينجحك و يفرح قلبك يا حبيبي بكل شغلك”.

