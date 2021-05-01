الصحة السودانية توضح احداث الطائرة القادمة من ليبيا وبها 40 مخالفين للشروط الصحية

اصدرت وزارة الصحة الاتحادية تصريحات صحفية حول الأحداث التي صاحبت رحلة الخطوط الجوية الأفريقية القادمة من ليبيا وفيما يلي يورد المراسل نص التصريح

قدمت رحلة الخطوط الجوية الإفريقية من (معيتيقة) بدولة ليبيا رحلة رقم (8U410) اليوم 30 أبريل الحالي الساعة (٤:١٥) صباحًا، ووصل على متن الرحلة (258) راكبًا وأثناء مراجعة الكوادر الصحية في مطار الخرطوم لشهادات فحص الكوفيد-19 للركاب،

وجُد من بين الركاب أن هناك (40) راكبًا غير مستوفيين للإشتراطات الصحية (13 لا يوجد لديهم فحص أو فحص غير مقبول)، وعند استلام جوازاتهم لحصرهم وإكمال إجراءات الحجر الصحي وإعادة الفحص

، قام عدد من الركاب بالهجوم على كوادر وحدة الحجر الصحي بمطار الخرطوم الدولي والتشابك بالأيدي وسحب عدد 14 راكبًا لجوازاتهم عنوة وتم إيقافهم عبر سلطات الجوازات إلا أنهم تسربوا مع ركاب الرحلة التالية وخرجوا من المطار،

التخريب

كما قام عدد منهم بالتخريب وتكسير زجاج الأبواب والنوافذ والاعتداء بالضرب على الكوادر الموجودين داخل المكتب وعددهم (26) راكب،

وأثناء إجراءات الإتصال بالفندق للحجر الصحي تسرب أيضًا (13) راكباً حيث وصل منهم إلى الفندق (الحجر الصحي) عدد 13 راكباً فقط وإعادة الفحص وتم التحفظ على جوازات بقية الركاب.

وشرعت إدارة الحجر الصحي بمطار الخرطوم في إتخاذ الإجراءات الجنائية القانونية وفتح بلاغات جنائية وتقديم الجناة ومخالفي الضوابط الصحية للعدالة.

وتهيب وزارة الصحة الاتحادية بجميع القادمين إلى الاراضي السودانية الالتزام بالاشتراطات و الإجراءات الوقائية لمجابهة كورونا ومنها اجراء فحص ال PCR قبل ٩٦ ساعة على الأقل من مغادرة جهة القدوم.

كما تؤكد الوزارة أنها لن تتهاون في إتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تعزز سلامة العاملين أثناء قيامهم بعملهم.

كما تؤكد وزارة الصحة الإتحادية أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية مع أي من شركات الطيران التي لا تلتزم بالإجراءات والإشتراطات الصحية و تشكل خطورة على الأوضاع الصحية بالبلاد.