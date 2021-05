ليبيا.. أمن بنغازي يوقف عصابة إجرامية بحوزتها أسلحة ومتفجرات

أكدت مديرية أمن بنغازي القبض على أربعة من عناصر تشكيل عصابي قوامه سبعة أفراد يمتهنون السرقة وبحوزتهم أسلحة ومتفجرات يدوية، في نطاق عمل مركز شرطة القوارشة.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي في بيان اليوم السبت أن المركز تلقى شكوى الأربعاء الماضي ضد مجهول قام بسرقة محتويات من محجر أحد السكان، ليتم تكليف أعضاء التحريات بالمركز بالبحث والتحري وجمع المعلومات ومعاينة الموقع ومراقبته ليلا، حسبما أفادت (بوابة الوسط).

وفي إحدى جولات مرور فريق التحري على الموقع تبين وجود أشخاص قائمين على سرقة الموقع المقابل للمحجر وبحوزتهم معدات رفع وشاحنة لنقل المسروقات.

وتبين أن أعضاء التشكيل العصابي مسلحون وبحوزتهم أسلحة نارية (بنادق ومسدسات ومتفجرات يدوية)، لتصل بعد ذلك قوة من الدوريات الأمنية، لمداهمة المكان.

وتمكن أفراد القوة من ضبط أربعة أشخاص من التشكيل العصابي وثبت هروب ثلاثة منهم تركوا مركباتهم الآلية الخاصة، كما تم ضبط الشاحنات والرافعة التي كانت تحمل المعدات المسروقة من الموقع.

ومن بين المركبات الآلية التي تم ضبطها مركبة عليها عدة بلاغات سرقة بالمركز، منها واقعة سطو مسلح أصيب فيها صاحب محل مواد غذائية بعيار ناري، حيث كان عدد أفراد هذه العصابة سبعة أشخاص يحملون سلاحي كلاشينكوف ومسدسا ورمانة واحدة.

وتم إيداع المتهمين في السجن حتى التحقيق معهم في هذه الواقعة وفي عدة قضايا أخرى ثبت تورطهم فيها، ومن ثم تمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي السابع من أبريل الجاري أعلنت مديرية أمن طرابلس أن مكتب البحث الجنائي تمكن من ضبط تشكيل عصابي إجرامي يمتهن السطو المسلح بقوة السلاح على مركبات المواطنين داخل بلدية حي الأندلس.

وأضافت المديرية أن عدة بلاغات وردت عن مركبة نوع “شفروليت أبترا” اللون رصاصي معتمة بالكامل بدون لوحات تستقلها العصابة المذكورة وتمارس من خلالها جرائم السطو المسلح.

وأوضحت مديرية أمن طرابلس أنه بدأت على الفور أعمال البحث والتحري وجمع المعلومات وتم تشكيل فريق عمل من التحري بمكتب البحث الجنائي طرابلس.

وأشارت المديرية إلى أنه تم إلقاء القبض على أحد أفراد التشكيل العصابي في حالة تلبس على متن مركبة مسروقة بعدما تم تشكيل حادث سير بالمركبة المسروقة.

