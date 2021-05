انطلقت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في محافظة إدلب شمال سوريا، وهي من الأراضي الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة المناهضة للحكومة السورية.

وتلقت محافظة إدلب شحنه تحتوي على 53800 من جرعة لقاح كورونا التي دخلت إدلب في 21 أبريل عبر تركيا بموجب برنامج “كوفاكس” الأممي.

ومن جانبة، أكد المسؤول الصحي في محافظة ادلب، ياسر نجيب:” إن حملة التطعيم التي تنطلق اليوم ستستمر 21 يوم عمل، مع إعطاء الأولوية لكوادر الرعاية الصحية والإغاثة في الخطوط الأمامية للمعركة ضد الفيروس التاجي”.

الجدير بالذكر أن صحة محافظة إدلب السورية سجلت حتى الآن 21 ألف إصابة مؤكدة بكورونا، و 641 حالة وفاة.

هذا و تسلّمت سوريا يوم السبت الفائت ، دفعة من اللقاحات المضادة لكورونا المستجد، مكونة من 150 ألف جرعة مقدمة من جمهورية الصين الشعبية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن “دفعة لقاحات ضد الفيروس مكونة من 150 ألف جرعة إلى مطار دمشق الدولي اليوم مقدمة من جمهورية الصين الشعبية إلى الدولة السورية والشعب السوري”.

وهذه الشحنة، عبارة عن منحة تتألف من 150 ألف جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لكورونا .

وقال وزير الصحة السوري حسن الغباش في تصريحات صحفية من مطار دمشق الدولي، إن “سوريا تقدر هذه المساعدة التي ستسمح لوزارة الصحة بمكافحة الوباء والحد من تأثيره على الصحة والمجتمع والاقتصاد”.



وأضاف الغباش: إن “الجرعات ستُمنح أولا إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية ثم إلى كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة”.



يذكر أنه من المقرر وصول شحنة أخرى مماثلة، وفي هذا السياق، قال السفير الصيني لدى دمشق، إن “الشحنة المقبلة وقوامها 150 ألف جرعة لقاح ستصل قريباً”.

وفي السياق، أكد مسؤولون في الأمم المتحدة، أن الحكومة السورية تسلمت أول شحنة من لقاح كورونا، يوم الخميس الماضي، من خلال مبادرة كوفاكس العالمية تشمل ما يقرب من 200 ألف جرعة من لقاح “أسترازينيكا”.

وذكر بيان صندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” ومنظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي من أجل اللقاحات “جافي” :”إن الشحنة ضرورية للغاية وتأتي في الوقت المناسب وستساعد العاملين في القطاع الصحي “على مواصلة تقديم الخدمات الضرورية لإنقاذ الأرواح “

The post سوريا.. إنطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في إدلب appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ