العراق..الكاظمي يوجد رسالة للمواطنين بمناسبة عيد العمال

وجه مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في العراق، اليوم، رسالة لمواطنيه بمناسبة حلول عيد العمال الذي يوافق اليوم السبت الأول من مايو/ أيار 2021.

وكتب الكاظمي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “عيد العمال العالمي، مناسبة لنا كعراقيين، لتجديد عهد العمل من أجل العراق، وإعلاء قيمة العمل كوسيلة بناء وحضارة وارتقاء ننشدها جميعا”.

واكمل: “كل عام وعمّال العراق بخير.. اليد التي تعمل هي وحدها القادرة على بناء غدٍ أفضل”، وأكد أن “العمل من أجل الوطن، يبني صروحاً ويحمي المستقبل”، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

الداخلية العراقية تُسفر أكثر من 4 آلاف عامل اجنبي

كشفت وزارة الداخلية العراقية، عن تسفيرها أكثر من 4 آلاف وافد بقصد العمالة، وذلك بسبب مخالفتهم لقانون العمل العراقي.

وفي هذا الشأن قال مدير الإقامة في وزارة الداخلية العراقية العميد قصي صبيح: إن “عدد العمالة الأجنبية المسفرة من بداية السنة الحالية ولغاية الآن بلغ 4560 شخصاً مخالفين للقانون”، مؤكداً أن “حملاتنا مستمرة في رصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

وأضاف، أن “العمالة الأجنبية تخضع لقانون وزارة العمل من خلال تحديد النسبة بين العمالة الأجنبية والعراقية”، مبيناً أن “شروط الإقامة ومنح سمات الدخول للعمالة الاجنبية تطبق وفقا لقانون إقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017”.

وفي سياق منفصل، أكدت مفوضية الانتخابات العليا في العراق دعوتها لأكثر من 75 سفارة و منظمة عالمية و جهة دبلوماسية من أجل مراقبة سير الانتخابات التشريعية القادمة .

حيث قالت جمانة الغلاي ، الناطقة باسم مفوضية الانتخابات ، أن ” مفوضية الانتخابات شكلت لجنة المراقبين الدوليين برئاسة رئيس الادارة الانتخابية عباس فرحان ” .

و أوضحت أن الهدف من اللجنة هو تنسيق العمل لتوجيه 75 دعوة لسفارات اجنبية ومنظمات دولية للاشراف على الانتخابات المقبلة ” ، وفقأً لقناة العالم .

و أشارت إلى أن ” رئيس مجلس المفوضية جليل عدنان خلف زار العديد من السفراء وممثلي السفارات وابدوا رغبتهم ايضا والمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية المقبلة ” .

كما نوهت جمانة إلى أن ” عملية المراقبة لا تقتصر على المراقبة الدولية فقط وانما هناك مراقبة من منظمات مجتمع مدني ووكلاء الاحزاب السياسية ”.

