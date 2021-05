الأول من مايو بداية سحب الجنود الأمريكان من أفغانستان

بدأت الولايات المتحدة رسمياً، اليوم السبت الموافق الأول من مايو، سحب آخر جنودها من أفغانستان في عملية سيُشكل انتهاؤها خاتمة حرب استمرّت عشرين عاماً بالنسبة لواشنطن، بعدها سوف تنعم كابول من تواجد الجيش الأمريكي الطويل في أراضيها، بينما يرى بعض المراقبين هذه الخطوة ك”نعمة يراها البعض الآخر إنها خطوة محفوفة المخاطر و ربما يليها فترة انعدام يقين كبير في بلد يرزح تحت السيطرة المتزايدة لحركة «طالبان».

و بهذا الشأن يقول مسؤولون أميركيون في أفغانستان إن عملية الانسحاب جارية أصلاً، مشيرين إلى أن تاريخ الأول من مايو (أيار) رمزي قبل كل شيء. لأنه يمثّل الموعد النهائي لانسحاب القوات الأميركية الذي حدّدته الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترمب طبقاً للاتفاق الموقع مع «طالبان» في فبراير 2020 في الدوحة.

في الأيام الأخيرة، كانت سماء كابول، وقاعدة «باغرام» الجوية المجاورة، ممتلئة أكثر من المعتاد بالمروحيات الأميركية تحضيراً لهذا الرحيل الكبير الذي سيستكمل بحلول 11 سبتمبر، موعد الذكرى العشرين لهجمات سبتمبر 2001.

وبدأ الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (الخميس) سحب وحدات من مهمة «الدعم الحازم» الذي يُفترض أن يحصل بشكل منسّق مع الأميركيين، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

الأول من مايو… مخاوف من الهجوم على القوات الأمريكية المنسحبة!

يصادف اليوم السبت الأول من مايو عيد العمال الذي تزامن مع موعد انسحاب القوات الأمريكية، وكانت قوات الأمن الأفغانية بحالة تأهب خلال هذا اليوم، خشية حصول هجمات ضد القوات الأميركية أثناء انسحابها.

وقال وزير الداخلية بالوكالة حياة الله حياة لقادة الشرطة في وقت متأخر (الجمعة)، وفق تسجيل صوتي أُرسل إلى الصحافيين، إن «طالبان قد تكثّف العنف» مضيفاً: «آمركم بزيادة نقاط التفتيش في المدن وإجراء عمليات تفتيش عند نقاط الوصول».

واعتبر مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله محب أن «طالبان قد تختار الحرب».

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن منتصف أبريل، التطلع إلى سحب 2500 جندي لا يزالون في أفغانستان. وقال إن «الوقت قد حان لإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة»، معتبراً أن هدف التدخل الذي كان يدور حول منع أفغانستان من أن تُستخدم من جديد كقاعدة لمهاجمة بلاده، تحقق.

من جهتها، اعتبرت «طالبان» أن الانسحاب كان يجب أن ينتهي في الأول من مايو وأن إبقاء القوات بعد هذا الموعد هو «انتهاك واضح» للاتفاق مع واشنطن. وقال المتحدث باسم الحركة محمد نعيم إن «ذلك يفتح المجال في المبدأ أمام مقاتلينا لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد قوات الغزو».

وتدخلت الولايات المتحدة في أفغانستان في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 على برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ومقر وزارة الدفاع. وسرعان ما أطاحت بنظام «طالبان» الذي اتُهم بإيواء تنظيم «القاعدة» الإرهابي المسؤول عن الاعتداءات وزعيمه الراحل أسامة بن لادن.

وفي أوج انخراط الولايات المتحدة في الحرب خلال عامي 2010 – 2011. كان هناك نحو مائة ألف جندي أميركي في البلاد. وقُتل أكثر من ألفي أميركي وعشرات آلاف الأفغان في هذا النزاع.

ومنذ توقيع اتفاق الدوحة، امتنع متمردو «طالبان» عن مهاجمة القوات الأجنبية بشكل مباشر. إلا أنهم بدوا بلا رحمة مع القوات الحكومية التي لم يتوقفوا عن مهاجمتها في الأرياف مع بثّ الرعب في المدن الكبيرة من خلال تنفيذ هجمات موجّهة.

وأثار إعلان انسحاب الأميركيين الخوف في نفوس كثر من الأفغان الذين يخشون أن تستعيد حركة «طالبان» السلطة وتفرض النظام المتشدد نفسه الذي كانت تحكم من خلاله البلاد بين عامي 1996 و2001.

المصدر : الشرق الاوسط

