بارزاني يؤكد ضرورة بقاء التحالف الدولي في العراق بعد هجوم داعش

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، اليوم السبت، أن تنظيم “داعش” ما زال يشكل خطرا حقيقيا على العراق، مشيرا إلى ضرورة بقاء قوات التحالف الدولي في العراق لمحاربته.

وقال في بيان صحفي: “بأسف بالغ، استشهدت ليلة أمس كوكبة من أبطال قوات البيشمركة، وأصيب آخرون بجروح، بعد أن شن إرهابيو داعش هجمات إرهابية على مواقع البيشمركة الأبطال في حدود بردي – آلتون كوبري”.

وأضاف: “لطالما أكدنا بأن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا وخطرا حقيقيين في الكثير من مناطق العراق، ولا سيما في المناطق الكردستانية، خارج إدارة حكومة الإقليم”.

وبين أن “تنظيم داعش يستغل الفراغ الأمني في الحدود الإدارية لتلك المناطق، وعليه نجدد التأكيد على أهمية تفعيل التعاون الأمني المشترك بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة هناك”.

وأشار مسرور بارزاني إلى “ضرورة أن يواصل التحالف الدولي تدريب ومساعدة قوات البيشمركة والجيش العراقي، والبقاء في العراق للتصدي إلى تنظيم داعش وإنهاء التهديدات الإرهابية المستمرة على إقليم كوردستان والعراق عموما”.

في الأثناء، أعلنت وزارة الداخلية العراقية في بيان، إلقاء القبض على 7 متهمين بالإرهاب في محافظة ديالى (شرق).كما أفادت الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة لدفاع في بيان، بتمكن قواتها من إلقاء القبض على مسؤول “الأوكار” (مخابئ) وتجهيزاتها في تنظيم “داعش” بصحراء جزيرة الأنبار (غرب)، دون تفاصيل أخرى.وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على “داعش” باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات في فترات متباينة.وينتشر في العراق نحو 3000 جندي من قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، بينهم 2500 جندي أمريكي، لمحاربة “داعش

وفي الليله الماضية زكر مصدر في، بأن تنظيم “داعش” شن هجوما على نقطة تفتيش تابعة لقوات “البيشمركة” التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق، بشمال البلاد.