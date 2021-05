محاكمة رقيب في الجيش الأمريكي على خلفية اشتباك مع قوات سوريا

تداولت مواقع إخبارية أمريكية، أخباراً حول محاكمة الرقيب أول بالجيش الأمريكي روبرت نيكوسون، وذلك لاشتباكه بمجموعة من الجيش السوري.

ويواجه الرقيب الأول محاكمة في عدة تهم من عدم الامتثال لأمر قانوني، والتعريض المتهور للخطر، وتهمة تتعلق بالتواصل بالتهديدات، و تهم لعرقلة العدالة.

هذا وقد جرى الحادث في 17 أغسطس من عام 2020 في الحسكة، حيث قام اشتباك عسكري بين فرقة الرقيب وحاجز تابع للقوات السورية واستمر لعشر دقائق.

وأسفر الاشتباك عن مقتل جندي سوري و إصابة آخرين فيما لم ترد معلومات عن إصابة أحد من القوات الأمريكية، وذلك وفق روسيا اليوم.

وفي الشأن، تعرضت نقطة عسكرية للجيش السوري وفصائل إيرانية متواجدة في بلدة جبا بمحافظة القنيطرة، لهجوم مسلح شنه مجهولون ليلة الجمعة – السبت.

وذكرت صفحة “القنيطرة اليوم” المحلية، عبر “فيسبوك“، أن “أصوات الضربات التي تم سماعها بمحيط بلدة جبا الليلة الماضية، كانت نتيجة (صد هجوم) من قبل الجيش السوري على إحدى نقاطه العسكرية”.

يذكر أن بلدة جبا تقع بالقرب من السياج الحدودي الفاصل بين سوريا والأراضي المحتلة من قبل إسرائيل، وتعد البلدة معقلاً رئيساً لتشكيلات “لواء صقور القنيطرة” المدعومة من “حزب الله” اللبناني وإيران.

وكانت بلدة جبا قد شهدت هجوماً من قبل مجهولين على مفرزة “الأمن العسكري” التابعة للجيش السوري، وسيطر المهاجمون حينها على بناء المفرزة، واستولوا على أسلحة وذخائر كانت بحوزة العناصر، ويبلغ عددهم 15 عنصراً، وتعرض أحدهم للأسر فيما لاذ البقية بالفرار.

وانسحب المهاجمون بصحبة العنصر الذي أُلقي القبض عليه، قبل وصول تعزيزات من القطع العسكرية المحيطة بالبلدة.

يشار إلى أنه ينتشر في ريف القنيطرة الأوسط خليط من القوى العسكرية التابعة للجيش السوري و”الدفاع الوطني” وفصائل عسكرية مدعومة من إيران.

وفي سياق آخر، انفجرت عبوة ناسفة، في 23 أبريل المنصرم، بـ”عبدالله بكار” الملقب بـ”أبو مجاهد“، بريف القنيطرة جنوبي غربي سوريا، ما أسفر عنه مقتل ولديه محمد وسعادة وإصابة ثالث.

وحصل الانفجار في بلدة سويسة في ريف محافظة القنيطرة جنوبي غربي سوريا.

يشار إلى أن بكار “كان قيادياً سابقاً في (الفرقة 46 مشاة) التابعة لـ(جبهة ثوار سوريا)، المدعومة من غرفة “الموك”.

