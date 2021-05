سوريا.. مشاريع بديلة لمحطة علوك لتغذية الحسكة وريفها بالمياه

باشرت مديرية المياه في مدينة الحسكة السورية، عملية ضخ تجريبي لمياه مشروع استجرار الفرات من الصور بالريف الشرقي، في محطة العلوة، قبل أيام.

حيث صرح مدير المشروع، المهندس بقمان موسى، إنه تمت صيانة خطوط الجر بالكامل لاستمرار عملية الضخ، مؤكدا انتهاء ورشات المشروع من عمليات الصيانة والأعطال على طول الخطوط الممتدة إلى مدينة الحسكة.

ويعاني زهاء مليونين من سكان الحسكة شبح العطش، بسبب قيام الدولة التركية والفصائل الإرهابية الموالية لها. بقطع المياه لأكثر من 18 مرة، وإيقاف تشغيل محطة مياه علوك بريف مدينة رأس العين،. التي تمد المدينة وريفها وبلدات تل تمر، والهول، وأبو رأسين، والقرى والتجمعات السكانية التابعة لها. بمياه الشرب في منطقة تعاني أساسا من الجفاف وشح المياه.

وكحلول إسعافية بديلة لمد الأهالي بالمياه، أطلقت مديرية المياه العامة بداية العام الجاري في الحسكة، عدة مشاريع استجرار للمياه إلى المدينة، من بينها استجرار مياه نهر الفرات من ريف دير الزور.

ويهدف مشروع ، بحسب بيان مديرية المياه، إلى إستجرار مياه الفرات. من محطة صور شرقي دير الزور إلى محطة الشدادي بريف الحسكة،. والضخ منها إلى محطة مياه منطقة “47”، ومنها إلى داخل الحسكة.

ووفق تصريحات مسؤول أحد محطات المشروع، سليمان خليل، فإن تكلفة المشروع تقدر بمليون ونصف المليون دولار.

وأضاف: “المشروع سيغطي حوالي 20 بالمئة من حاجة الحسكة من المياه،. ولا يعتبر بديلا عن محطة علوك، لكنه يأتي كحل لتخفيف أزمة المياه“.

