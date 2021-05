السعودية .. 11 وفاة بكورونا ترفع إجمالي الوفيات إلى 6968

سجلت السعودية 104 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالية في المملكة إلى 418411 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

وأعلنت وزارةة الصحة في السعودية عن تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة جراء هذا الفيروس إلى 6968 حالة وفاة.

وأكدت الوزارة عبر حسابها على تويتر أن : “964 حالة تعاف جديدة من الفيروس، ليصبح الإجمالي 401544 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 9899، والحالات الحرجة 1333 حالة”، وذلك وفق روسيا اليوم.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السعودية، يوم الأربعاء المنصرم، عن استمرار إرتفاع حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا التى تخطت حاجز الألف إصابة يومية.

وسجلت وزارة الصحة السعودية عن تسجيلها 1062 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة في المملكة إلى 415281 حالة، في حين تم تسجيل 867 حالة تعاف جديدة من هذا الفيروس، ليصبح الإجمالي 398,454 حالة معافاة.

وسجلت الوزارة 13 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بسبب هذا الفيروس إلى 6935 حالة وفاة.

هذا وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 9892 والحالات الحرجة 1298 حالة.

وفي السياق، كشفت وزارة الصحة السعودية، عن توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد الحوامل، بناء على توصية اللجان العلمية المختصة”.

حيث نشرت وزارة الصحة السعودية، تغريدة عبر حسابها الرسمي عبر تويتر قالت فيه: “تعلن وزارة الصحة إتاحة لقاحات كورونا (كوفيد-١٩) للحوامل بناء على توصية اللجان العلمية المختصة”.

وأردفت الوزارة في بيانها: “تشير الدراسات لعدم وجود أي ضرر على الحامل أو الجنين بينما إصابتها بالفيروس قد يتسبب بمضاعفات شديدة ويهدد الحمل”.

الجدير بالذكر، أنه قد أعلنت الوزارة يوم أمس السبت، عن تسجيل 1072 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و9 وفيات جراء الإصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 411263 حالة مؤكدة، ومجموع الوفيات إلى 6887 حالة، بحسب ماذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

وكانت السلطات السعودية، قد فرضت عقوبة مشددة على كل شخص يتعمد نقل فيروس كورونا، واعتبرته من الجرائم التي تضر بمنظومة الصحة العامة.

