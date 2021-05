الرئيس السيسي يهنئ عمال مصر في عيدهم

هنأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عمال مصر في عيدهم الذي يصادف اليوم الأول من شهر أيار/مايو، متمنيا لهم دوام العطاء في خدمة الوطن

وجاء في الكلمة التي نشرها الرئيس المصري عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر في عيدهم، الذي يجسد في جوهره مكانة العامل المصري ودوره الوطني الهام في مسيرة البناء والتطوير وتعزيز اقتصادنا الوطني. إن هذا اليوم هو رمز للعطاء والتضحية، رمز للإخلاص والتفاني، نؤكد باحتفالنا به أنه لا سبيل لتحقيق التنمية وبناء دولتنا العصرية الحديثة.. إلا بالعمل الجاد والمخلص.

وفي سياق منفصل، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في لقاء تلفزيوني الأسبوع الماضي، أن بلاده تحتضن 500 الف لاجئ سوري من أصل 6 ملايين لاجئ يعيشون في مصر .

حيث قال السيسي أن لدينا 6 ملايين لاجئ في مصر من بينهم 500 ألف لاجئ من سوريا بالإضافة إلى عدد كبير من العراق واليمن والسودان وليبيا وإثيوبيا ودول إفريقية أخرى” ، روسيا اليوم .

و اوضح أن “اللاجئين في مصر يعتبرون ضيوفا، ويتلقون المعاملة ذاتها التي يحصل عليها المصريون، حيث يعيش اللاجئون هنا داخل المجتمع المصري “.

و أضاف : “لا يمكننا وقف هذه الهجرة غير الشرعية عبر مصر إلا بتهيئة المناخ المناسب للأمن والاستقرار، ولا نطالب بأي شيء في المقابل من أوروبا.. نحن لا نفكر حتى في استخدامه للابتزاز السياسي أو الاقتصادي”.

كما بين السيسي أنه “منذ سبتمبر 2016، استطعنا منع المهاجرين غير الشرعيين من اقتحام أوروبا عن طريق مصر، وكان من المهم بالنسبة لنا ألا يتأثر أمن أوروبا نتيجة لذلك”.

و منذ عدة أيام ، تعرضت سيارة تقل سوريين إلى حادث سير بإحدى الطرق في السودان المؤدية إلى مصر ما أسفر عنه مقتل وإصابة حوالي 22 سوريًا .

وتحدثت مصادر إلى (وكالة أوقات الشام) الإخبارية، تفيد بأن حادث السير أدى إلى مقتل عدد من السوريين خلال تهريبهم بصورة غير شرعية من السودان إلى مصر.

وأكدت المصادر أن السيارة من طراز بوكس كانت تقل 22 شخصًا سوريًا، حيث تعرضت لحادث سير في طريق مدينة بورتسودان المؤدي إلى مصر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضحت إن هنالك ضحايا لم يتم التعرف على هويتهم، حيث تم دفنهم مباشرة نسبة لعدم وجود ثلاجات حفظ الجثث.

بدورها نشرت إحدى صفحات السوريين المتواجدين في السودان على فيسبوك، منشورًا أوضحت من خلاله الأوراق الثبوتية لعدد من الركاب الذين تعرضوا للحادث.

وجاءت أسماء الذين تم التعرف عليهم على النحو التالي: راما عمر جعفري “ريف دمشق 2005” عمر تركماني “مواليد دمشق 2003” حمزة مصري “مواليد حلب 1999” أحمد عربشة “مواليد دمشق 1994” مازن خضراوي “مواليد دمشق 1981” سمير التركماني “مواليد حماة 1965”.

