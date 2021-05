رايولا يستبعد برشلونة من سباق التعاقد مع هالاند

ألمح الإيطالي مينو رايولا إلى عدم قدرة نادي برشلونة في التعاقد مع موكله نجم بروسيا دورتموند إيرلينج هالاند، لافتًا إلى وجود عثرات مالية تعيق النادي الكاتالوني من اتمام الصفقة.

ونقل موقع (كووورة العربي) تصريحات رايولا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية التي قال فيها: “تعاقد برشلونة مع هالاند معقد، لكنه ليس مستحيلًا”.

وأكد بأن التعاقد مع اللاعبين الكبار تعد من أهم وظائف رئيس النادي، ببحثه المستمر عن تدعيم الفريق بأفضل اللاعبين المتواجدين.

ومضي في القول: “تحدث معنا دورتموند بصورة جادة بخصوص رغبتهم ببقاء هالاند للموسم القادم، وهذا أمر مؤكد، لذا أرى صعوبة كبيرة في رحيله الصيف القادم”.

ولم يغلق رايولا الباب أمام الأندية الطامحة للتعاقد مع هالاند بقوله: “من الضروري معرفة ما إذا كانت هذه الرغبة ستستمر حتى الأول من سبتمبر أم لا”.

وزاد: “عن نفسي أرى رحيله في الصيف القادم، لكن إدارة دورتموند مصممة على رأيها وتقول لا”.

واستطرد: “أسافر كثيرًا وعندما وصلنا إلى مطار برشلونة عرف الصحفيون بوجودنا بالصدفة وطاردونا، لا أعتقد أنهم مصورون رياضيون يبدو أنهم كانوا في انتظار ممثلة”.

وفي ختام تصريحاته أبدى رايولا ثقته في قدرات ريال مدريد للتعاقد مع هالاند، لافتًا أن النادي الملكي لديه الإمكانيات لإتمام الصفقة”.

في الأثناء كشفت مصادر مطلعة عن وجود معوقات تمنع ريال مدريد أو برشلونة من التعاقد مع إرلينج هالاند، هداف بروسيا دورتموند الألماني، وذلك بسبب الراتب الكبير الذي يطالب به النجم الصاعد في سماء الكرة العالمة.

وأجرى وكيل اللاعب مينو رايولا زيارة إلى إسبانيا قبل أسابيع، اجتمع فيها مع رئيس برشلونة وكذلك ممثلين عن فريق ريال مدريد.

وكانت الزيارة محددة إلى مقر تدريبات نادي ريال مدريد، إلا أن رايولا حاول أن يزور برشلونة من أجل إلقاء الأضواء على الصفقة إعلاميًا.

وجرت المحادثات بين وكيل اللاعب وإدارة برشلونة بصورة غير رسمية، حيث لم يتم مناقشة قيمة الصفقة أو الطريقة التي سيتبعها برشلونة للتعاقد مع اللاعب خلال الصيف القادم.

وقال المصدر إن العائق الأساسي أمام هذه الصفقة يكمن في راتب هالاند الكبير الذي يطالب به، والذي سيبلغ 35 مليون يورو سنويًا، وبسببه تراجع فريق إنجليزي عن الصفقة.

