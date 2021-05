روسيا تعرب عن تفاؤلها إزاء مباحثات الاتفاق النووي مع إيران

أعربت روسيا عن تفاؤلها بالمفاوضات الجارية في العاصمة النمساوية فيينا، بين إيران والقوى العظمى حول الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.

وصرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن المجتمعين: “أشاروا إلى تقدم مستمر على الرغم من بقاء العديد من المسائل العالقة”، مشيراً إلى أن: “اللجنة ستعقد اجتماعا جديدا في السابع من مايو، فيما سيواصل الخبراء عملهم على صياغة الاتفاقية المستقبلية”.

وفي الشأن، صعد وزير المخابرات الإسرائيلي، الخميس، من نبرة التحذيرات التي تصدر عن بلاده بشأن الاتفاق النووي بين إيران وقوى عالمية، وقال إن الحرب مع طهران قادمة.

وقد حذر وزير المخابرات الإسرائيلي، إيلي كوهين من حرب قادمة لا محالة،. في حال تم التوصل لاتفاق نووي بين إيران ودول العالم، وهو ما ترفضه إسرائيل.

كما كرر موقف إسرائيل بأنها لا تعتبر أنها مقيدة بالجهود الدبلوماسية في هذا الصدد،. وقال “اتفاق سيء سيدفع المنطقة نحو الحرب بسرعة”.

وأضاف لرويترز: “أي طرف يسعى لمنافع قصيرة الأمد يجب أن يكون واعيا بالمدى الطويل.. لن تسمح إسرائيل لإيران بالحصول على أسلحة نووية”.

مضيفا : ” إيران ليس لديها حصانة في أي مكان. طائراتنا يمكنها أن تصل لأي موقع في الشرق الأوسط وبالطبع لإيران”.

وصرح كوهين إن على القوى العالمية منع إيران من “زعزعة الاستقرار في دول أخرى” وتمويل الجماعات المسلحة إضافة لحرمانها من سبل تخصيب اليورانيوم وتطوير صواريخ باليستية.

وكانت إيران والقوى العالمية، قد وافقت الثلاثاء، على تسريع الجهود الرامية لإعادة واشنطن وطهران للامتثال لاتفاق عام 2015 النووي.

وبدأت إيران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا جولة ثالثة من الاجتماعات في فيينا للاتفاق على الخطوات الضرورية من أجل إحياء اتفاق عام 2015.الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018.

وتدور نقاط الخلاف الرئيسية حول العقوبات التي يجب على الولايات المتحدة أن ترفعها،. والخطوات التي يجب على إيران اتخاذها لاستئناف التزامها بالحد من برنامجها النووي، وكيفية ترتيب هذه العملية لإرضاء الطرفين.

