حمدوك يرسل التهنئة للطائفة المسيحية بمناسبة عيد القيامة

أرسل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تهانيه الخالصة للسودانيين المنتمين إلى الطائفة المسيحية بمناسبة احتفال عيد القيامة وفق التقويم الشرقي.

وكتب حمدوك بمناسبة حلول عيد القيامة عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” قائلًا إن إحدى أهداف الثورة هي توحيد جميع السودانيين بمختلف انتماءاتهم الدينية لأن مصيرنا واحد، حسبما أفاد موقع (الراكوبة) السوداني.

وأضاف أن التغيير الذي حدث في السودان يهدف إلى خلق نموذج من المواطنة الحقيقية التي من شانها أن تتيح جميع الحقوق لكل السودانيين دون تمييز.

ومضى في القول: “المواطنة النابعة من ممارسات المواطنين السودانيين أنفسهم لا التي تفرضها القوانين”.

ولفت حمدوك إلى جهود الحكومة الحالية للعمل على الانتقال الديمقراطي بعد فترة استبداد وإثارة للفتن والنعرات والإقصاء المتعمد لمكونات دون الأخرى.

وأوضح حمدوك أن مناسبة عيد القيامة يجب أن تكون بمثابة المحفز والدعوة للمواطنين وتحديدًا المسيحيين للعمل على بناء الوطن وتطويره بالصورة التي يريدونها.

وختم: “نرغب بأن نصل بالسودان الجديد الذي يسع جميع المكونات، ولنعمل جميعًا بتكاتف على رفعة الوطن”.

ويوم الأثنين الماضي شدد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بأن بلاده واثقة الخطى تمضي نحو بناء جيش وطني محترف.

وجاءت تصريحات حمدوك الصحفية عقب لقاءه مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، بمقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم.

وأوضح حمدوك أن أحد أهم متطلبات الفترة الانتقالية هي بناء جيش وطني مهني محترف، وان بلاده تمضي في هذا الاتجاه بخطى حثيثة.

وقال إن زيارته لقيادة الجيش جاءت لتعزز نموذج الحكم في السودان القائم على الشراكة بين العسكر والمدنيين، لوضع أسس نظام ديمقراطي راسخ، حسب قوله.

وأبان أن الثورة السودانية جعلت الفرصة مواتية لإقامة المشروع الوطني للبلاد، الذي لم نتمكن من إقامته منذ الاستقلال.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، قد استقبل بهيئة الأركان المشتركة، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

ورافق حمدوك في هده الزيارة كل من وزير شؤون مجلس الوزراء ووزيرة الخارجية ووزير الدفاع، وفقاً لـ”السوداني”.

هذا وقد تفقد رئيس مجلس الزيارة ورئيس مجلس الوزراء، المعرض المقام داخل الهيئة، حيث أنه يضم لوحات قادة الثورة المهدية.

