أثار مسلسل “موسى” من بطولة محمد رمضان، غضب حركة حماس، بعد أن أظهر المسلسل قطاع غزة كوكر للمخدرات في أربعينيات القرن الماضي.

وفي هذا الخصوص، دان مدير دائرة الإنتاج في الحركة، محمد أبو ثريا، المسلسل والقائمين عليه، حيث قال: إن حماس تدين الزج باسم قطاع غزة في المسلسل المصري “موسى، والذي يدور جزء منه في غزة، في حقبة الأربعينيات من القرن الماضي.

وتابع “هناك استهداف لقطاع غزة، تارة عبر التطبيع الفني مع إسرائيل، وتارة عبر استهداف قطاع كونه محورا للمقاومة في محاولة لتشويه الحقائق والتاريخ، وبعض الأشقاء في مصر، وهم لا يمثلون الشعب المصري، يزجون باسم غزة ويجعلونها وكرا لتهريب المخدرات، الأمر الذي نؤكد أنه عار عن الصحة”.

ورفض المسؤول في الحركة اعتبار ما جاء في المسلسل سقطة فنية، موضحا أنه “لا يمكن أن تكون هذه الأعمال سقطات، وما رأيناه من محمد رمضان خطة ممنهجة سواء بالتطبيع مع إسرائيل، كما رأيناه في حفلات إسرائيلية، أو في مسلسلات تستهدف الفلسطينيين”، مطالبا صناع الدراما العربية والمصرية بإظهار صورة الشعب الفلسطيني بشكل مشرف دون تشويه.

وفي سياق منفصل، رفع الإعلامي المصري عمرو أديب الأسبوع الماضي، 4 قضايا ضد الفنان محمد رمضان، مشيرا ان هذه الخطوة أتت بعد تعدي رمضان عليه وغطرسته.

وقال أديب في برنامجه “الحكاية”: “البعض يسألني عن البلاغ الذي قلت إنني سأقدمه ضد محمد رمضان، بالفعل أول أمس الأستاذ طارق جميل سعيد المحامي توجه إلى النيابة ومكتب النائب العام وتقدم بـ4 بلاغات ضد محمد رمضان”.

وأضاف الإعلامي المصري قائلا: “أود تذكير حضراتكم أن هذه البلاغات لأنني رأيت أن هناك كان تعدي”، وتابع: “أود أن أقول لحضراتكم إنني لست من الشخصيات التي ترفع قضايا على أحد، لكنني وجدت أن هناك تعدي وأن هناك غطرسة وأن هناك ضرورة ليأخذ الشخص حقه بالقانون”.

وأكد الإعلامي المصري أنه سيمتثل لحكم القانون والقضاء وتابع قائلا: “أنا عايز حقي .. لأنني لست بلطجيا لا آخذ حقي بيدي ولا بالشتيمة، بل بالقانون في دولة القانون”.

وأكد أديب أنه سينفق ما سيحصل عليه من تعويضات جراء هذه القضية إلى مستشفى أبو الريش للأطفال، مؤكدا أنه سيضيف ضعف المبلغ بمناسبة شهر رمضان، وأضاف قائلا: “نحن أمام القانون ليس لنا ميزة، لا هو نمبر وان ولا أنا الإعلامي الكبير”، حسب قوله.

The post مسلسل “موسى” يثير غضب حركة حماس الفلسطينية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ