نسرين طافش تتحدث عن “المداح” وكواليس عملها مع حمادة هلال

أعربت الممثلة السورية نسرين طافش، عن سعادتها العارمة بالأصداء الإيجابية التي يحصدها مسلسل “المداح”، للفنان المصري حمادة هلال.

وكشفت طافش، في حديث مع شبكة ”سكاي نيوز عربية”، عن أسباب المشاركة بمسلسل “المداح”، وعن بعض تفاصيل العمل، وتجربتها مع الممثل حمادة هلال.

وقالت الفنانة نسرين طافش التي تؤدي شخصية (رحاب) بالعمل، إن “أهم الأسباب التي جعلتها تخوض دراما رمضان من خلال مسلسل (المداح) هو قصة العمل المختلفة. التي كُتبت بحرفية كبيرة، إضافة إلى مغايرة الدور الجديد عن نوعية الأدوار التي قدمتها. إلى جانب وجود مخرج بقيمة الأستاذ أحمد سمير فرج”.

وأضافت طافش: إن “ترشيحي للدور جاء من قبل مخرج العمل الأستاذ أحمد سمير فرج. لأنه كان يرى أنه يستطيع أن يُخرج مني شيء مختلف”.

وتابعت قائلة: إن “المداح يسجل التعاون الثاني مع الأستاذ أحمد سمير فرج، بعد العمل معا فيختم النمر. فهو مدرسة في الفن والأخلاق وأحب العمل معه كثيرا وأثق به لأنه مخرج محترف وصادق جدا ويحب عمله ويخلص له، فسعدت كثيراً بتجربتي معه. التي أضافت لي كثيراً كفنانة، كما أنني لم أتدخل نهائيا في”لوك” شخصية رحاب فتركت ذلك للمخرج وستايلست العمل“.

وأكملت نسرين طافش: “أعددت نفسي للدور من خلال المذاكرة .وعقد عدد كبير من بروفات الترابيزة مع مخرج العمل للاستقرار على شكل وملامح الشخصية وطريقة تفكيرها وكلامها”، مشيرة إلى أنه “ليس من الضروري أن تكون هناك صفات مشتركة بين الفنان والدور الذي يلعبه، فشخصية (رحاب) لا تشبهني ومختلفة تماماً عني فهي تتمتع بطباع غير طباعي ونشأت في بيئة مجتمعية غير التي نشأت بها”.

وعن تجربتها الأولى مع الفنان حمادة هلال في”المداح”، قالت الفنانة نسرين طافش: “جمعتني به كيمياء فنية أثناء كواليس عملي معه. فهو على الصعيد الإنساني ابن أصول وشخص. راقٍ ولطيف ويحب الحياة، وكفنان فهو شامل ومتعدد المواهب وحبوب”.

وحول المنافسة بالوسط الفني، أكّدت طافش، أنها “لا تؤمن بالمنافسة، ومؤمنة بأن الله سبحانه وتعالى خلقنا حتى يكتشف كل منا الحياة برؤيته الخاصة. فأنا لا أنافس سوى نفسي وأهتم بتطويرها دائما”.

وتشارك الفنانة نسرين طافش الفنان المصري حمادة هلال المسلسل الجديد المداح الذي يجسد دور الشاب الريفي الفقير، ومتزوج من نسرين طافش كما يدخل في مشكلات عديدة تمضي عليها أحداث المسلسل في إطار درامي واجتماعي.

ويجمع مسلسل المداح عدداً من النجوم رفقة حمادة هلال والنجمة نسرين طافش أمثال أحمد بدير وخالد سرحان ومحمد عز ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وآخرين.

والمسلسل من تأليف الثلاثي أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

