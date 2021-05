بيدرسون: الأمم المتحدة غير منخرطة في الإنتخابات الرئاسية السورية المقبلة

أقر المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، الأربعاء، أن “الأمم المتحدة غير منخرطة في الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة”,حيث حث بيدرسون في تصريحاته النظام السوري على “إطلاق سراح المعتقلين”.

وشدد المبعوث الأممي على ضرورة إحراز تقدم في ملفي “المعتقلين والمفقودين في سوريا”وكذلك حذر من “قيام تنظيم داعش بتعزيز نشاطه في وسط وشمال سوريا”.

وفي مارس الماضي، وعلى هامش مؤتمر لدعم اللاجئين في سوريا،. أكد بيدرسون “على قناعة المجتمع الدولي بألا انتخابات حقيقية في سوريا بدون التنفيذ الكامل للقرار الأممي 2254″.

أن العمل جار على التوصل إلى إصلاح دستوري والتوصل إلى “انتخابات حرة”.موضحا أن “الطريق الدستوري هو أحد أوجه العمل وفقاً لقرار مجلس الأمن، وهذا يتطلب التنازل والمرونة من قبل جميع الأطراف”.

وأشار المبعوث الأممي إلى ضرورة أن تكون الانتخابات الرئاسية “شاملة، بحيث يتمكن جميع المواطنين في الداخل والخارج من المشاركة”.

موضحا أن “العقوبات على سوريا يجب ألا تؤثر على وصول المساعدات الإنسانية”.

