الأردن.. أكثر من 5000 سوري تلقوا لقاح “كورونا”

تلقى نحو 5000 سوري في الأردن لقاح فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) منذ انطلاق حملة التطعيم منتصف كانون الثاني الماضي في الأردن، بحسب ما ذكره موقع الأمم المتحدة.

وأوضح موقع المنظمة، الجمعة 30 من نيسان، أن 5000 سوري لاجئ يقطنون في مخيمي “الزعتري” و”الأزرق”، حصلوا على لقاح “كورونا”، إضافة إلى 13 ألفًا من المقيمين المسجلين في المنصة الإلكترونية للحكومة وينتظرون الحصول على موعد.

وذكر أن هذه الجهود ما كانت لتنجح دون مساعدة المتطوعين الذين يعملون على مكافحة المعلومات المضللة بشأن اللقاحات ضد “كوفيد- 19” والإشاعات حول الآثار الجانبية للقاح، وتشجيع اللاجئين الأكبر سنًا على تلقي التطعيم.

وبحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، كان الأردن، الذي يستضيف حاليًا أكثر من 750 ألف لاجئ مسجل، بما ذلك 665 ألفًا من سوريا، من أوائل دول العالم التي أدرجت اللاجئين في برنامج التطعيم الوطني ضد “كورونا”.

وتحدد أولوية اللقاح من وزارة الصحة، بناء على عوامل الخطورة، بما في ذلك العمر والأمراض المزمنة والمهن، مثل العاملين في المجال الصحي.

ونقل موقع الأمم المتحدة عن سميح 32 عامًا، من سكان مخيم “الزعتري”، وهو أحد المتطوعين في مجال الصحة لدى منظمة “إنقاذ الطفولة”، من شركاء المفوضية المعنيين بالصحة في “الزعتري”، أنه عندما بدأ عمله التطوعي لأول مرة، أخذ بزيارة العائلات في الحي الذي يقطنه، ليخبرهم عن كيفية الوصول إلى الخدمات الصحية، ويشرح لهم فوائد تطعيم الأطفال ضد الأمراض الشائعة، لكن بعد تفشي فيروس “كورونا”، ازدادت أهمية الدور الذي يلعبه سميح والتزامه به.

وأوضح، “قبل فيروس (كورونا)، كان دوري كمتطوع في مجال الصحة المجتمعية في مخيم (الزعتري) مثل أي وظيفة عادية أخرى. لكن وظيفتي الآن تعني شيئًا محددًا، حيث تشعر أن هناك وضعًا ملحًا، وقد يكون الحصول على لقاح ضد فيروس (كورونا) مسألة حياة أو موت”.

وكانت الحكومة سوريا قد تسلّمت السبت الماضي، دفعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، مكونة من 150 ألف جرعة مقدمة من جمهورية الصين الشعبية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، أن “دفعة لقاحات ضد فيروس كورونا مكونة من 150 ألف جرعة إلى مطار دمشق الدولي اليوم مقدمة من جمهورية الصين الشعبية إلى الدولة السورية والشعب السوري”.

وهذه الشحنة، عبارة عن منحة تتألف من 150 ألف جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا.

The post الأردن.. أكثر من 5000 سوري تلقوا لقاح “كورونا” appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ