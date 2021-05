التحالف العربي يسقط طائرة مسيرة تابعة لقوات الحوثيين

أكدت قوات التحالف العربي إسقاط دفاعاتا الجوية لطائرة مفخخة مسيرة تتبع لقوات أنصار الله ( الحوثيين ) كانت متجهة نحو أرضاي جنوب المملكة السعودية .

حيث أعلن التحالف العربي ذلك في بيان قال فيه : ” الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت تجاه خميس مشيط” ، وفقاً لروسيا اليوم .

و أوضح أن “انتهاكات المليشيا الحوثية الإرهابية جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين” ،”نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية”.

وفي وقتٍ سابقٍ ، أكدت وسائل الإعلام التابعة لقوات أنصار الله ( الحوثيين ) أن طيران التحالف العربي استهدف 4 مدن يمنية تخضع لسيطرة التنظيم بـ 16 غارة متفرقة .

حيث أشارت المعلومات إلى أن “طيران التحالف العربي شن 6 غارات على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، تركزت على منطقة المرازيق في مديرية خب والشّعف شرقي الجوف”.

بينما استُهدِفت محافظة مأرب بـ 5 غارات في مختلف مناطق المدينة ، أما محافظة البيضاء فكان نصيبها 4 غارات جوية تركزت شمال المدينة .

في حين تعرضت محافظة صعدة شمال غربي اليمن إلى غارة جوية طالت منطقة بني صياح في مديرية رازح غربي المحافظة الحدودية مع السعودية، وفقاً لسبوتنيك .

هذا و تتكرر الهجمات الجوية على تنظيم أنصار الله في الفترة الأخيرة ، إذ شن طيران التحالف العربي يوم الاثنين غارة على محافظة الجوف استهدفت عربات تحمل تعزيزات للحوثيين، أدت الى مقتل جميع من كانوا على متنها.

وأفاد الجيش اليمني أن “طيران التحالف استهدف أربع عربات تحمل تعزيزات في طريقها إلى الحوثيين شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف”​​​.

فيما أفاد مصدر عسكري أن الغارة أدت إلى “مقتل جميع من كانوا على متن العربات“.

وفي السياق، أكدت قوات الجيش اليمني قبل يومين، استهدافها لمناطق تواجد أنصار الله ( الحوثيين ) في محافظة الجوف على الحدود السعودية ، مما أدى لوقوع قتلى و جرحى .

حيث نشر الجيش بياناً قالت فيه أن “الحوثيين شنوا هجوما على الجيش الوطني شرق منطقة بير المرازيق شرقي مدينة الحزم مركز الجوف”​​​.

و أوضح أن “قوات الجيش اليمني تمكنت من كسر الهجوم، وكبّدت الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد” ، وفقاً لما نقلته روسيا اليوم .

