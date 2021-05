أكدت الفرق الطبية المختصة التابعة لوزارة الصحة في مصر 1032 إصابة جديدة و 63 وفاة بفيروس كورونا في موجته الثانية ، خلال 24 ساعة الأخيرة .

وأكد خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة ، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مصر بلغ 228584 حالة، منها 171542 حالة تماثلت للشفاء و 13402 وفاة بفيروس كورونا المستجد، وفقاً لروسيا اليوم.

هذا و تعاقدت مصر لاستيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك- v الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد .

وأكد مجاهد أن مصر قد حولت مبلغاً مالياً لروسيا كدفعة من ثمن اللقاح، وكذلك تعاقدت لتوريد 4 ملايين جرعة من لقاح “جونسون أند جونسون” ستصر في نهاية العام الجاري.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أنه: “تم إنشاء أضخم مجمع لتطعيمات لقاح كورونا في أرض “المعارض”، بطاقة عيادات 96 عيادة ثلاثية، ومكان انتظار يسع 500 مواطن ممن يرغبون في الحصول على اللقاح، ويستوعب استقبال 10 آلاف مواطن للتعقيم يوميا”.

وأضاف: “سيتوفر في المركز 200 فرد من التمريض، و200 فرد من الأطباء، و200 فرد من مدخلي البيانات، بالإضافة إلى عدد من الأطباء الذين يتابعون الحالات التى تم تطعيمها، وأنه سيكون متوفرا بمركز تطعيمات أرض المعارض 20 فردا من فرق التوعية المجتمعية” .

وفي السياق، أكد خبراء في المجال الطبي بمصر، ظهور أعراض جديدة لفيروس كورونا في البلاد، من ضمنها ضعف حاسة السمع، والإحساس بالوهن وعدم التركيز.

ومن ضمن الـ“خبراء”، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس المصرية الدكتور أشرف عقبة، الذي قال:”إن أعراضا جديدة ظهرت على مرضى فيروس كورونا المستجد في مصر”.

وأضاف :”أنه الأطباء لاحظوا الأعراض الجديدة، بعدما كانت الأعراض الأولية للإصابة تتمثل في مشاكل تنفسية مثل الكحة وضيق التنفس، إلى جانب ارتفاع درجة الحرارة، وهي الأعراض الأكثر” .

وتابع عقبة: ” أن الأطباء لاحظوا شكاوى من آلام في البطن وقيء وإسهال وأعراض جهاز هضمي، ووجود طفح جلدي، واحتقان في العينين، وضعف حاسة الشم والتذوق التي باتت من الأعراض الرئيسية، مشيرا إلى ظهور أعراض جديدة منها ضعف السمع، والإحساس بالوهن وعدم التركيز”.

The post كورونا مصر .. 1032 إصابة و63 وفاة بفيروس كورونا appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ