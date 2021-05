الربيعة : السعودية اقتربت من تقديم 9.5 مليون جرعة من لقاح كورونا

أكد توفيق الربيعة وزير الصحة في السعودية أن الجهاز الصحي في المملكة اقترب من تقديم 9.5 مليون جرعة للقاح المضاد لفيروس كورونا لمواطنيها .

حيث قال الربيعة في تصريح له : “يوميا نسجل قرابة 200 ألف شخص للحصول على مواعيد لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا عبر التطبيق الضي أطلقته الصحة ” ، وفقاً لقناة روسيا اليوم .

و أوضح أن “المواطنين عبر التطبيق يحصلون على مواعيد إجراء فحص كورونا، ويوميا نسجل أكثر من 30 ألف موعد عبر التطبيق والنتائج ترسل إلكترونيا بشكل يومي للمواطنين”.

و تابع الوزير الربيعة حديثه عن تطبيق ” الصحة “، قائلاً : “ما حدث من تطور في القطاع الصحي في السنوات الخمس الماضية ساهم بشكل كبير في التعامل مع جائحة كورونا بفاعلية عالية”.

مؤكداً أن ” هناك مواطنين سعوديين استفادوا من الاستشارات الطبية عن بعد عبر تطبيق (صحة) وهم خارج المملكة” .

و الأسبوع الفائت ، كشفت وزارة الصحة السعودية ، عن توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد الحوامل، بناء على توصية اللجان العلمية المختصة”.

حيث نشرت وزارة الصحة السعودية، تغريدة عبر حسابها الرسمي عبر تويتر قالت فيه: “تعلن وزارة الصحة إتاحة لقاحات كورونا (كوفيد-١٩) للحوامل بناء على توصية اللجان العلمية المختصة”.

وأردفت الوزارة في بيانها: “تشير الدراسات لعدم وجود أي ضرر على الحامل أو الجنين بينما إصابتها بالفيروس قد يتسبب بمضاعفات شديدة ويهدد الحمل”.

وكانت السلطات السعودية، قد فرضت عقوبة مشددة على كل شخص يتعمد نقل فيروس كورونا، واعتبرته من الجرائم التي تضر بمنظومة الصحة العامة.

وفي بيان نشرته النيابة العامة السعودية جاء فيه: أن “جريمة تعمد نقل عدوى فيروس كورونا للآخرين تستوجب العقوبة”، موضحة أن “كل من تعمد نقل عدوى كورونا للآخرين، دون الإخلال بأي عقوبات أخرى مقررة شرعا أو نظاما”.

وأضافت: “يعاقب القانون بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، غرامة تصل إلى 500 ألف ريال، وإبعاد المقيم المدان عن المملكة ومنعه من الدخول إليها نهائيا، كما وتضاعف العقوبات حال تكرار الجريمة”.

وبينت أنه “يضاف إلى ذلك عقوبات للحق الخاص تتفاوت بحسب جسامة الجريمة والضرر الناشئ عنها”.

