الصحة الأردنية تسجل 3 إصابات بالسلالة الهندية لفيروس كورونا

أكد وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، عن تسجيل الوزراة لعدد ثلاث حالات إصابة بالسلالة الهندية الجديدة من فيروس كورونا لأشخاص لم يسافروا إلى الخارج.

وقال وزير الصحة الأردني، فيتصريح لتلفزيون المملكة الأردني: “حالتان سجلتا في عمّان وواحدة في الزرقاء لأشخاص لم يسافروا ما يؤكد أن ظهور الحالات المتحورة ليست بالضرورة أن تكون قد أتت من الخارج وإنما نتيجة التكاثر النوعي”.

هذا وأقر وزير الصحة الأردني فراس الهواري أن المملكة تستعد حاليا لموجة ثالثة من فيروس كورونا المستجد، وتتخذ عدة إجراءات في هذا الصدد.

حيث أفاد الهواري في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، الأربعاء: “أننا نتجهز للموجة الثالثة من فيروس كورونا من خلال رفع قدرة القطاع الصحي والكوادر الطبية”.

كما دعا الوزير إلى تلقي اللقاحات المضادة لـ”كوفيد 19″، مشيرا إلى أن “الصيف الآمن سنصله من خلال المطاعيم في مطلع يوليو المقبل”.

مؤكدا على أن السلطات الطبية في الأردن لم ترصد أي إصابة بالفيروس المتحور الذي يضرب الهند حاليا.

وأضاف: “قدرتنا هي تطعيم 60 ألف شخص يوميا، وسنصل قريبا إلى مئة ألف شخص يوميا”، مشيرا إلى أن 65 بالمئة نسبة المستجيبين لمواعيدهم ممن تصلهم الرسائل بمواعيد تلقي اللقاحات، والباقي يمتنعون عن التوجه إلى مراكز التطعيم.

وأقر الهواري إن “من يصابون بكورونا محصنون من الفيروس لمدة 3 أشهر”، متحدثا عن “مؤشرات أولية على قدرة اللقاحات على مواجهة سلالة المتحور الهندي”.

إجراءات إحترازية

أشار وزير الصحة الأردني إلى أن الموجة الثانية كانت أشد من الموجة الأولى بنسبة 30 بالمئة، مبينا أنه “تم الانتقال من الأولى إلى الثانية خلال أسبوعين، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية على شكل حزمة واحدة ادت لانحسار الموجة الثانية”.

حيث أوضح أن “الإجراءات الحكومية تحتاج من أسبوعين إلى 3 ليتم تقييمها ورصد آثارها على الحالة الوبائية” في الأردن، مضيفا أنه “لو لم تتخذ الحكومة الإجراءات كانت الحالات ستزيد بنسبة 250 بالمئة”.

مضيفا أن حالات كورونا بدأت تزداد في العديد من دول المنطقة والعالم، رغم انتشار اللقاح بشكل منتظم، وهو ما يدعو للحذر والانتباه.

