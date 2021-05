الرئيس المصري يوجه بمنح شابا سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمنح شابا سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي لتكون مصدر رزق له ولشقيقه، وذلك عندما التقاه صدفة في جولة تفقدية بمنطقة شرق القاهرة .

حيث قام الرئيس المصري بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل في الأعمال الإنشائية ضمن خطة الدولة لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي سياق آخر، حذر مستشار الرئيس لشؤون الصحة الوقائية، الدكتور محمد عوض تاج الدين من اشتدادا الموجة الثالثة لفيروس كورونا في البلاد وتزايد عدد الإصابات والوفيات بالوباء مؤخرا.

حيث صرح مستشار الرئيس إن “تأمين الصناعات الدوائية في مصر تسد احتياجات المواطنين من الأدوية”، موضحا أن أزمة كورونا أظهرت مدى أهمية توطين صناعة الأدوية.

وأكد على أن “الفترة المقبلة تشهد تطورا وطفرة في صناعات أدوية لم تكن متاحة من قبل”.

وأوضح تاج الدين أن:” مصر تشهد تصاعدا بحالات الإصابة بفيروس كورونا ناجمة عن الموجة الثالثة في البلاد، مؤكدا أنه لا يوجد فرق جوهري في أعراض الإصابة بكورونا”.

هذا وقد اعلن مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للشؤون الصحية الدكتور محمد عوض تاج الدين، عن ظهور أعراض جديدة للفيروس، حيث قال “فيروس كورونا يهاجم معظم أجهزة الجسم من الجهاز العصبي للتنفسي للهضمي”

وتابع:” لوحظ أن بعض المصابين بالفيروس يشتكون من آلام في المعدة أو ظهور طفح جلدي أو إحمرار في العين، وهو غير مقلق وهو نوع من الحساسية فقط”.

وأشار إلى أن “هذه الأعراض تترافق مع الأعراض المعروفة والتي تبدأ بارتفاع في درجة الحرارة وكذلك آلام في العظام وفقدان حاستي الشم والتذوق وسيلان في الأنف”، مؤكدا أن أعراض الموجة الثالثة تختلف قليلا عن الموجة الأولى والثانية، ولكن في الأصل فيروس كورونا هو فيروس تنفسي.

جاء ذلك خلال تصريحات مستشار الرئيس تاج مع صحيفة الوطن المصرية، والتى أشار فيها إلى أن “زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا هي زيادة عالمية، ولكن الوفيات مستقرة في مصر بنسبة كبيرة”.

مؤكدا بأن “هناك زيادة في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا وفقا للتقارير اليومية التي تصدر والخاصة بأعداد إصابات الفيروس والوفاة، وكذلك حالات التعافي”.

