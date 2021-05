المخرج أحمد نادر جلال يحتفل بإنتهاء تصوير مسلسل ” كوفيد 25″

انتهى المخرج أحمد نادر جلال، من انتهاء تصوير مسلسل ” كوفيد 25″، موجها رسالة شكر لكل أبطال المسلسل وفريق العمل عبر حسابه على إنستجرام.

ونشر المخرج أحمد نادر جلال عبر حسابه على الانستغرام، قائلا:” فركش كوفيد 25 الحمد لله و بجد شكرا لكل اللي في الصورة دي و لكل من شارك في المسلسل بجد مجهود رهيب من كل الكاست و الكرو شكرا”.

وعلقت الفنانة آيتن عامر، على رسالته قائلة:” مبروك يا استاذ احنا اللى شكرا و الله على كل مجهودك”، وكتبت الفنانة راندا البحيرى، قائلة:”بنحبك أوى بجد ربنا يخليك لينا أنت متعرفش جوانا ايه ليك يارب نشتغل معاك تاني و قريب علشان أنا بالذات هتوحشني أوى”.

ويواصل مسلسل كوفيد 25 للنجم المصري يوسف الشريف، جذب اهتمامات شريحة كبيرة من المشاهدين مع عرض الحلقة الأولى من المسلسل والذى يذاع ضمن الموسم الرمضاني الحالي.

وعبر الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن اعجابهم بإطلالة يوسف الشريف ونجوم العمل في المسلسل وايقاع التصوير والكتابة، فضلا عن القدرة على المزج بين الخيال العلمي والواقع.

واستمر هاشتاج “كوفيد 25” فى صدارة ترند “تويتر” فى مصر، مع عرض الحلقة الأولى من المسلسل، وفور انتهاء الحلقة لاقى العمل تفاعلا كبيرا من جماهير يوسف الشريف الذين صنفوا العمل بأنه استمرار لإبداع يوسف الشريف والكاتبة إنجي علاء.

وعبر مغرد عن انبهاره بالحلقة الأولى من المسلسل: “اتفرجت علي أول حلقة مبدع وكالعادة شابوه يوسف الشريف.. المسلسل حقيقى جميل كأنك بتتفرج على مسلسل أجنبي من تصوير وإعداد لتأليف واخراج حاجه ف منتهى الروعة”، وفقًا لـ(اليوم السابع).

وأضاف مغرد: “قصة مسلسل كوفيد 25 قصة وليدة من ظهر وباء كورونا ووباء الطاعون ووباء الكوليرا. والجمال امتزاج الحقيقة بالخيال لما يعطيك نكهة مقنعة وفريدة . تحية للكاتبة إنجى علاء ولبطل العمل يوسف الشريف ولكل العاملين بالمسلسل”.

على صعيد آخر، وفي لقاء تلفزيوني مع الإعلامي المصري رامي رضوان، قال الشريف إنه قرر عدم المشاركة في أي عمل فني به مشاهد ساخنة بعد أن نصحه والده بالابتعاد عن هذا النوع من الأعمال بسبب بعض اللقطات التي تضمنها فيلم “هي فوضى” الذي كان يجسد فيه دورا رئيسيا.

