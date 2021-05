أول صلاة في كنيسة “رقاد السيدة العذراء” في حلب بعد الحرب

إعادة كنيسة رقاد السيدة العذراء للروم الأرثوذكس بمدينة حلب النفيسة، فتح أبوابها وإقامة أول صلاة فيها، وإعادة ترميمها، بعد ما يقارب العقد من الزمن من قفلها.

ومن جانبة، تحدث كاهن كنيسة رقاد السيدة العذراء، الخوري غسان ورد، أن الكنيسة:” من أبرز علامات تراث حلب الإنساني والحضاري والروحي، حيث تنتمي لطائفة الروم الأرثوذكس، وتم بناؤها خلال النصف الأول من القرن الخامس عشر”.

وتابع : “الكنيسة التي أصابها الخراب خلال سنوات الحرب، تعود لتقف اليوم بصورة بهية بفضل أبنائها الذين استطاعوا أن ينفضوا عنها غبار الحرب، وما تعرضت له هذه الكنيسة التي كانت مسرحاً شاهداً على معارك وحشية”.

وأكمل: “من هذه الكنيسة وفي هذا اليوم بالذات ومن أول صلاة تقام فيها بعد سنوات الحرب، أشكر كل من ساهم في عمليات الترميم”، مشيرا الى أن “الكنيسة الآن في وضع آمن ومستقر، كما أن أعمال الترميم مستمرة حتى نرى قريباً الكنيسة تتعاظم في حجرها وبشرها”.

وتمنى الكاهن أن “يختتم الدمار الذي حل بالكنيسة مؤخراً النكبات التي تعرضت لها على مر العصور”، متمنيا بأن “تنتشر المحبة والسلام في العالم بدلاً من الكره والبغض والدمار”.

وفي سياق آخر، وافق مجلس الشعب السوري بالأغلبية على دعوة “عدد من برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، لمواكبة عملية انتخابات الرئاسة، المقررة في شهر مايو المقبل، و”الاطلاع على مجريات سيرها”.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية (سانا)، فإن البرلمانات التي ستتم دعوتها لمواكبة الانتخابات الرئاسية، من دول الجزائر وسلطنة عمان وموريتانيا وروسيا وإيران والصين وفنزويلا وكوبا وبيلاروسيا وجنوب إفريقيا والإكوادور ونيكاراغوا وأرمينيا وبوليفيا.

وقد تم تحديد موعد الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية، للمواطنين السوريين في الخارج يوم 20 مايو، ولمواطني الداخل في 26 من الشهر ذاته.

وتواصل موقع “سكاي نيوز عربية” مع جهات برلمانية في أرمينيا، وهي إحدى الدول المشمولة بالدعوة السورية، لاستيضاح موقفها وشكل وآليات مشاركة وفد رسمي من البرلمان في مراقبة انتخابات الرئاسة السورية.

لكن هذه الجهات طلبت التريث “حتى تتضح الأمور”، حيث “لم تصل بعد الدعوة الرسمية”.

وتعتبر الانتخابات الرئاسية الحالية في سوريا، هي الثانية من نوعها منذ اندلاع الحرب السورية، حيث فاز الرئيس السوري بشار الأسد في انتخابات عام 2014، بنسبة 88 في المئة.

