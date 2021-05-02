الشيوعي يحذر من انفجار الأوضاع في البلاد بسبب الوضع المعيشي

كشف الحزب الشيوعي السوداني عن تحذيره من انفجار الأوضاع بالبلاد نتيجة لسوء الظروف المعيشية التي أصبحت في غاية الصعوبة.

هذا وقد قال الشيوعي السوداني على لسان المتحدث الرسمي بإسمه، فتحي فضل، “شئنا أم أبينا سيحدث انفجار وعلى رئيس الوزراء والذين هم خارج اللجنة الأمنية للنظام السابق أن ينتبهوا لخطورة الوضع”.

مضيفاً ” بطرق سلمية سيحدث تغيير إلى أن تستطيع الجماهير إقامة السلطة المدنية”، وفقاً لما أورد “السوداني”.

معلناً عن جهودهم لتكةين جبهة ثورية كع قوى الثورة، بهدف إحداث تغيير جذري، قائلاً: “سيتم طرح برنامج و سنحافظ على سلمية الثورة لتحقيق مطالب الشعب السوداني”.

وأضاف فضل “أخطأنا في البداية وسنعمل على تصحيحه وعدم تكرار الخطأ”.

لاقتاً إلى إن الوضع الاقتصادي أصبح سيء للغاية، وأن والفجوة بين الأغنياء والفقراء أصبحت أكبر، مشيراً لوجود قطط سمان جدد على حساب الشعب السوداني.

وفي سياق آخر، شهد معدل التضخم المحلي بالعاصمة السودانية الخرطوم ارتفاعاً ملحوظاً في شهر مارس ٢٠٢١م. وأصدرت الإدارة العامة للشؤون الاستراتيجية والمعلومات بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء تقرير التضخم عن شهر مارس.

حيث قفز معدل التضخم إلى ٣٧٣.٧% مقارنة بنسبة ٣٤١.٧٨% جملة التضخم على المستوى الاتحادي بالبلاد، وذلك بفارق ٣٣.٢% عن شهر فبراير الماضي الذي سجل ٣٤٠.٥%، حسبما أفادت صحيفة (اليوم التالي) السودانية.

وقالت إحسان بشير مدير الإدارة العامة للاستراتيجية والمعلومات بوزارة المالية والاقتصاد والاستثمار بولاية الخرطوم: إن التقرير رصد أهم السلع ذات الوزن الإنفاقي الأكبر من ٠.٠٤% والتي تمثل ٨٦% من الوزن الإنفاقي لكافة السلع.

ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار المجموعات الغذائية والمشروبات غير الكحولية والملابس والأحذية والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة المنزلية الاعتيادية والصحة والنقل والترويح والثقافة والفنادق والمطاعم بجانب السلع والخدمات المتنوعة؛ وذلك بنسبة مساهمة بلغت ٨٦.٢% ووزن إنفاقي يمثل ٧٨.٧% من الوزن الإنفاقي الكلي.

وأشار التقرير إلى أن أكثر المجموعات الاستهلاكية والخدمية تأثراً بارتفاع التضخم في الخرطوم هي مجموعة خدمات النقل، بمعدل بلغ ٩٠٢% تليه مجموعة خدمات التعليم بمعدل ٥١٦% ثم مجموعة المطاعم والفنادق بمعدل ٤٤٤% وحلت مجموعة الأغذية والمشروبات في المرتبة الرابعة بمعدل تضخم بلغ ٢٩٧%.

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