لجان المقاومة السودانية: مليونية الـ29 من رمضان ستُطالب بإسقاط الحكومة

أعلنت لجان المقاومة من خلال “23” جسماً لها عن اعتزامهم تسيير مليونية فـي التاسع والعشرين مـن شهر رمضان الجاري.

هذا وقد أوضح لجان المقاومة اختيارهم لهذا اليوم لأنه يصادف مــرور عامين على مجزرة فض الاعتصام القيادة العامة، وفقاً لما جاء في “أخبار السودان”.

وأوضحت اللجان أنها تدعو من خلال هذه المليونية لاسقاط ما أسمتها بالنسخة الثانية للانقاذ.

وجاء في بيان للجان المقاومة والأجسام الثورية “أخذنا العزم بعد نفاذ الصبر وإنتهاء كل الفرص لحكومة حسبنا أنها وطنية ثورية لتحقيق أهداف شعبنا الذي ثار ضد نظام الديكتاتورية والظلم والقتل والتشريد والفساد”.

وأضاف البيان “إلا أننا خاب فألنا فيهم وتفاجأنا أنهم النسخة الثانية للانقاذ في ثوبها المتخفي بالثورية، والدليل على ذلـك حماية الكيزان دون محاكمة ، والتستر على المجرمين والمفسدين والتنكيل بالشرفاء والوطنيين والثائرات والثوار الأحــرار”.

كما اتهمت اللجان القوى التي تحكم البلاد الآن، بأنها باعت الوطن في “سوق النخاسة”، بإتباعها للمحاور الأجنبية.

الأمر الذي أدى لإنهيار البلاد اقتصادياً وأمنياً، وسط غياب تام للخدمات.

من جهته كشف الحزب الشيوعي السوداني عن تحذيره من انفجار الأوضاع بالبلاد نتيجة لسوء الظروف المعيشية التي أصبحت في غاية الصعوبة.

هذا وقد قال الشيوعي السوداني على لسان المتحدث الرسمي بإسمه، فتحي فضل، “شئنا أم أبينا سيحدث انفجار وعلى رئيس الوزراء والذين هم خارج اللجنة الأمنية للنظام السابق أن ينتبهوا لخطورة الوضع”.

مضيفاً ” بطرق سلمية سيحدث تغيير إلى أن تستطيع الجماهير إقامة السلطة المدنية”، وفقاً لما أورد “السوداني”.

معلناً عن جهودهم لتكةين جبهة ثورية كع قوى الثورة، بهدف إحداث تغيير جذري، قائلاً: “سيتم طرح برنامج و سنحافظ على سلمية الثورة لتحقيق مطالب الشعب السوداني”.

وأضاف فضل “أخطأنا في البداية وسنعمل على تصحيحه وعدم تكرار الخطأ”.

لاقتاً إلى إن الوضع الاقتصادي أصبح سيء للغاية، وأن والفجوة بين الأغنياء والفقراء أصبحت أكبر، مشيراً لوجود قطط سمان جدد على حساب الشعب السوداني.

وفي سياق آخر، شهد معدل التضخم المحلي بالعاصمة السودانية الخرطوم ارتفاعاً ملحوظاً في شهر مارس ٢٠٢١م. وأصدرت الإدارة العامة للشؤون الاستراتيجية والمعلومات بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء تقرير التضخم عن شهر مارس.

حيث قفز معدل التضخم إلى ٣٧٣.٧% مقارنة بنسبة ٣٤١.٧٨% جملة التضخم على المستوى الاتحادي بالبلاد، وذلك بفارق ٣٣.٢% عن شهر فبراير الماضي الذي سجل ٣٤٠.٥%، حسبما أفادت صحيفة (اليوم التالي) السودانية.

The post لجان المقاومة السودانية: مليونية الـ29 من رمضان ستُطالب بإسقاط الحكومة appeared first on Souk Ukkaz News.

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