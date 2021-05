ليبيا تُسجل 363 إصابة جديدة بكورونا و10 حالات وفاة

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، عن تسجيل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

كما سجل المركز 10 حالات وفاة، بسبب الفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أورد موقع “بوابة إفريقيا الإخبارية”.

وبهذه الأرقام وصل إجمالي إصابات كورونا في ليبيا إلى 177871 إصابة، بينما بلغ إجمالي حالات الوفاة 3039 حالة وفاة، منذ بدء الجائحة في البلاد، وذلك في شهر مارس من العام الماضي 2020.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الصحية الليبية اكتشافها حالات إصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا في البلاد.

جاء ذلك بعد الكشف على عينات عشوائية موجبة لفيروس كورونا.

وأفادت السلطات الصحية في ليبيا إلى أن السلالة الجديدة تتميز بسرعة الانتقال ونشر الإصابة في المجتمع.

كما حذرت من عواقب وخيمة في ظل ما تشهده البلاد من تراخٍ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

وكان عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، قد اجتمع في وقت سابق مع عدد من مديري المستشفيات والمراكز الطبية، ومراكز علاج الأورام وغسيل الكلى.

وبحث الدبيبة من خلال اللقاء التحديات التي تواجه القطاع الصحي في ليبيا، خاصةً في ظل جائحة كورونا، بحسب “أخبار ليبيا 24”.

كما حضر الاجتماع كل من وزير الصحة، علي زياني، وعادل جمعة، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.

وبدوره شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية على أهمية توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطن الليبي.

وأكد أن حكومته سعمل على توفير كافة التسهيلات للمراكز الطبية، بهدف ضمان توفير الخدمات بشكل مستمر.

بيمنا شددت السلطات الصحية الليبية على ضرورة الالتزام بقواعد الصحة من غسل اليدين، والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات واستعمال المعقمات سيقطع شوطاً طويلاً في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

داعية المواطنين جميع السكان والمواطنين، إلى ضرورة ارتداء الكمامة الواقية والالتزام بالتباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات والتعقيم منعاً من أي تفشي محتمل للفيروس المستجد كوفيد-19.

لافته إلى ضرورة أن يعتني كل فرد بنفسه ،وأن يهتم بأحبائه وبالآخرين وعندما نفعل ذلك، يمكننا حقاً أن نتفوق على هذا الفيروس.

