صفاء نوفل ..الأمم المتحدة تحتفل بإمرأة سورية في عيد العمال العالمي

نشرت جمعية الأمم المتحدة صوراً لمهندسة كهرباء سورية تدعى صفاء نوفل ، في حملتها ” ليست مهنة المرأة ” التي أطلقتها احتفالاً بيوم العمال العالمي .

و على هذا علقت نوفل قائلةً أنها ” تعمل رئيسة لشعبة صيانة خطوط التوتر المتوسط في شركة كهرباء حمص (وسط البلاد)، وفي أعمال إعادة إصلاح الخطوط المدمرة وتصميم البرامج الخاصة بذلك”.

و أوضحت أنه “لا توجد خطورة خلال العمل على الرافعة، لكن الخطورة قد تكمن في الأرض الوعرة، التي تكثر فيها الأفاعي ما يجعل المشي على الأرض مزعجا وخطرا بحكم عملنا المتعلق بخطوط التوتر 20 ك.ف الموجودة في الأماكن البعيدة عن السكان”.

و حول دور المرأة في رقالت صفاء نوفل : “أولا أوجه تحية إلى نساء العالم وكما نعلم فالمرأة هي التي بنت ألمانيا بعد الحرب، لذلك فدورها مهم جدا في كل الظروف وهو دور مضاعف خلال الحروب” .

” أما بالنسبة للمرأة السورية فليس غريبا عنها أن تعطي كل جهدها لبلدها وتعمل في المجال الذي تحبه” ، وفقاً لما نقلته وكالة سبوتنيك الإخبارية .

“المرأة تربي الأجيال ولهذا عندما تكون قوية ونشيطة فمن المؤكد أن هذا الشيء سينعكس على بيتها أولا وعلى المجتمع ثانيا”.

الكاظمي يوجد رسالة للمواطنين بمناسبة عيد العمال

وجه مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في العراق، اليوم، رسالة لمواطنيه بمناسبة حلول عيد العمال الذي يوافق اليوم السبت الأول من مايو/ أيار 2021.

وكتب الكاظمي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “عيد العمال العالمي، مناسبة لنا كعراقيين، لتجديد عهد العمل من أجل العراق، وإعلاء قيمة العمل كوسيلة بناء وحضارة وارتقاء ننشدها جميعا”.

واكمل: “كل عام وعمّال العراق بخير.. اليد التي تعمل هي وحدها القادرة على بناء غدٍ أفضل”، وأكد أن “العمل من أجل الوطن، يبني صروحاً ويحمي المستقبل”، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

