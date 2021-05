أكدت بعض المصادر المحلية في مدينة الرقة شمال شرق سوريا أن قوات الجيش السوري استقدمت تعزيزات عسكرية إلى المنطقة برفقة القوات الروسية .

حيث نقلت قناة العالم الإخبارية أن الفرقة 25 مهام خاصة مكافحة الإرهاب التي يقودها سهيل الحسن ( النمر ) استقدمت بمساعدة روسية تعزيزات عسكرية .

و اوضحت أن التعزيزات ضمت 30 سيارة عسكرية وشاحنة يرافقها طيران مروحي روسي ، توزعت على مناطق سيطرة الجيش السوري ببادية “أثريا” وصولا إلى ريف الرقة.

كما أشارت إلى أن العميد سهيل قام بجولة تفقدية في المنطقة التي في الفترة الأخيرة شهدت تحركات لتنظيم داعش الإرهابي .

و في السياق العسكري ، كشفت مصادر صحفية عن تواجد أحدث نسخة من المدرعة الروسية المعروفة باسم فيستريل “Vystrel” في سوريا، والتي تُعد من أهم المدرعات المسلحة في العالم.

وجاء في تقرير صحيفة “روسيسكايا غازيتا” أن الصور التي تم تداولها لعربة فيستريل “Vystrel” على مواقع التواصل الاجتماعي، تعود لعربة فريدة من ناحية تسليحها.

وقالت الصحيفة أن فيستريل تضم برج الأسلحة “إم بي 2-04” المؤلف من أسلحة عديدة منها المدفع السريع “2أ42” من عيار 30 ملم، قادر على تدمير أهداف جوية بالإضافة إلى أهداف أرضية.

كما تضم فيستريل “الطلقة” مدفع رشاش “بي كا تي إم” من عيار 7.62 ملم ومدفع رشاش “كورد” من عيار 12.7 ملم، إضافة إلى إمكانية تسليح العربة بقاذف الرمّانات الآلي “أ غي-17”.

العربة فيستريل “Vystrel” اسمها كناية عن كلمة روسية تعني الطلقة، فيها متسع لـ 9 جنود، تتميز بقوة محرك تساوي 240 قوة حصانية، وسرعتها على الطريق المعبدة تصل إلى 90 كلم في الساعة، وسعة خزان الوقود فيها يكفي لمسافة 1100 كيلومتر، وزنها حوالي 12 طن.

من أهم ميزاتها أيضاً احتواءها على موازن كهروميكانيكي يضمن تحقيق الأهداف بدقة كبيرة أثناء حركتها، وكاشف ليزري لاستخدام الأسلحة في الليل.

الجدير بالذكر أن الظهور الأول لمدرعة فيستريل الروسية كان بالتمويه الصحراوي عبر شبكة الانترنت، أما التفاصيل والتعليمات الأولى حول كيفية استخدام مثل هذه التقنية فقد ظهرت في تشرين الأول من عام 2015.

The post سوريا ..تعزيزات عسكرية حكومية إلى بادية الرقة الشمالية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ