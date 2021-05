قسد تقرر إغلاق معابر نهر الفرات مع مناطق سيطرة الحكومة السورية

أكدت بعض المعلومات قيام فوات سوري الديمقراطية ” قسد ” بإغلاق كافة المعابر النهرية التي تربط مناطق سيطرة التنظيم بمناطق الجيش السوري .

حيث أوضحت أن قسد تشدد في الآونة الأخيرة على نقاطها الدفاعية المقابلة للجيش السوري ، نتيجة اشتداد المواجهات بين الطرفين مؤخراً .

و وفقاً لقناة العالم ” دشمت قوات قسد تحصينات جديدة في منطقة الحوايج المقابلة لمعبر البريد النهري مع قوات الجيش في مدينة الميادين ” .

هذا و سببت حادثة إغلاق المعابر النهرية ازدحاماً للأهالي المتواجدين على جانب سيطرة الحكومة السورية، ممن ذهبوا إلى دمشق ومناطق أخرى للعلاج أو زيارة الأقارب .

قسد تداهم منازل المدنيين في ريف دير الزور وتخطف 20 مدني

شنت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي الأربعاء الفائت ، حملة مداهمات واعتقالات في ريف دير الزور الشمالي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا، أن قسد داهمت قرية أبو النيتل، مساء اليوم، وأقدمت على اختطاف 20 مدنياً من أهالي القرية الواقعة بريف دير الزور الشمالي في شمال شرق سوريا.

وكشفت مصادر أهلية، أن مجموعات مسلحة من ميليشيا قسد اقتادت المنيين الذين تم اختطافهم إلى جهة مجهولة.

وتأتي حملات المداهمة والاعتقال المتزايدة لقوات سوريا الديمقراطية بهدف اقتياد الشبان إلى معسكرات التدريب لتدريبهم وتجنيدهم في صفوفها، واستهدفت عمليات المداهمة والاعتقال كافة المناطق التي تقع تحت سيطرتها في الجزيرة السورية وطالت العشرات من الأهالي والمئات من الشبان في أرياف دير الزور والرقة والحسكة.

وفي السياق كان قد ندد شيوخ ووجهاء قبيلة طي، في 23 أبريل الجاري، باعتداءات الميليشيا وممارساتها الإجرامية بحق الأهالي في أحياء مدينة القامشلي وارتهانها للاحتلال الأمريكي ومخططاته ضد الوطن وأبنائه.

ووجهوا في بيان لهم عقب اجتماعهم في قرية جرمز بريف القامشلي حول الاعتداءات الأخيرة لميليشيا “قسد” على الأهالي في بعض أحياء مدينة القامشلي نداء إلى أبناء العشائر والقبائل في الجزيرة السورية “للتكاتف والوقوف في وجه ميليشيا (قسد) المدعومة من الاحتلال الأمريكي التي تواصل اعتداءها على حي طي مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمدرعات”.

