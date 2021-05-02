ياسر جلال بطل مسلسل بوليسي يُعرض بعد عيد الفطر

يبدأ الفنان المصري ياسر جلال تصوير مسلسل “الديب” بعد موسم عيد الفطر القادم، والمسلسل من إخراج أحمد نادر جلال وسيتم عرضه إلكترونيًا عبر منصة “watch it”

مسلسل “الديب” بطولة ياسر جلال تتلخص مجمل أحداثه في 8 حلقات، وهو المسلسل الذي يأخذ طابع بوليسي، حيث يتعرض البطل للكثير من المواقف والأحداث المتداخلة في إطار تشويقي، حسبما أفاد (اليوم السابع).

وخلال الموسم الرمضاني الحالي يقدم ياسر جلال دور البطولة في مسلسل “ضل راجل” رفقة كوكبة من النجوم على رأسهم نور اللبنانية، ومحمود عبد الغني ونرمين الفقي.

وفرغ الممثل المصري ياسر جلال من تصوير مسلسله ضل راجل فجر الأحد الماضي، حيث جمعته آخر المشاهد مع نور اللبنانية ورنا رئيس وباقي أفراد العمل.

ويعمل مخرج مسلسل ضل راجل على مونتاج الحلقات بالتزامن مع عرضه حاليًا على قناة الحياة المصرية، حيث تتسلم الحلقات الجهة المنتجة وهي شركة سينرجي.

وتواصلت أحداث مسلسل ضل راجل، حيث شهد الحلقة الماضية عرض سعيد المحامي (عصام السقا) ابن المعلم، المساعدة على جلال، حتى يرجع حق شهد قانونيًا، حسبما أفاد (اليوم السابع).

ويؤدي هذا التصرف إلى دخول الشك في نفس الأم هدى (نرمين الفقي) التي تدخل غرفة ابنتها الصغرى (سارة) فجأة، معتقدة أنها تكلم شابا، لكنها كانت تشاهد فيديوهات على برنامج “تيك توك” التي وصفتها بقلة الأدب.

وتحدث المفاجأة حينما يتصل الضابط محمود عبد الغني بياسر جلال ويطلب منه الحضور إلى قسم الشرطة حالًا، فيجد الطبيبة نور اللبنانية متواجدة هي الأخرى.

ويخبر محمود عبد الغني، ياسر جلال، بأن الشاب الذي قابلة هو سليم وليس عادل كما قال له.

تجدر الإشارة أن مسلسل ضل راجل يعرض يوميًا على قناة الحياة المصرية عند الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة، يؤدي بطولته ياسر جلال ونرمين الفقي ونور اللبنانية رفقة نخبة من النجوم.

وبعد طرح برومو مسلسل “ضل راجل” للنجم ياسر جلال تصدر هاشتاج باسم المسلسل تريند تويتر، وعبر المغردون عن سعادتهم الشديدة بالبرومو، مؤكدين انتظارهم بفارغ الصبر عرض المسلسل ومشاهدته.

المتحدة للخدمات الإعلامية، عن برومو مسلسل “ضل راجل” للنجم ياسر جلال المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل بشكل حصري على قناة الحياة، حيث نشر الأستاذ تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو المسلسل عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وكشف البرومو عن ملامح القصة التي تدور حولها أحداث العمل.

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