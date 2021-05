الفنانة إليسا ترفع شكوي ضد المخرج اللبناني شربل خليل︎.. لهذا السبب

رفعت الفنانة ​إليسا​، شكوي ضد المخرج اللبناني شربل خليل بواسطة وكيلها المحامي الآن ليشع الخوري، بسبب القدح والذم والتحقير، وذلك بعدما علق خليل، على إحدى تغريداتها عن الأمومة.

من جانبه، رفض المخرج ​شربل خليل​ المثول أمام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية يوم الجمعة الواقع في 30 نيسان 2021 للتحقيق معه.

في وقت سابق، كان قد حدث خلاف بين الفنانة إليسا وشربل خليل، على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كتبت اليسا في 24 آذار 2021: “أنا كان عندي هاجس إنو كون إم، بس مع مرور الوقت، بطّل عندي هالهاجس، لأنو لقيت إنو دوري كامرأة وكمؤثرة أهم بكتير من إنو كون إم بس، واكتشفت إنو تأثيري طال آلاف الأشخاص”.

حيث علق خليل قائلا: “سامعة بإم 44”، فرّدت اليسا: “ما فيي قول غير انك عوني”، وفقاً لما ذكر في موقع أخبار الفن.

وكانت قد صرحت وسائل إعلام عن إليسا، انها تحمد الله لعدم إعجابها الأطفال حيث قالت: “بعد مشهد انفجار بيروت شكرت الله لأنني لم أنجب ولدا، لأن قلبي لم يكن يستطيع تحمل هذا الوجع والقهر، الله لا يسامح من كان السبب وينتقم منكم”.

وتابعت إليسا :”كيف يستطيع المسؤولن أن يناموا مرتاحي البال وهناك العديد من الأمهات احترقت قلوبهن على خسارة أولادهم جراء انفجار بيروت“.

وقالت الفنانة اللبنانية، أنها “طالما كانت تحلم بأن يكون لديها طفل بالتبني لكن المجتمع والقانون لم يسمحا لها بذلك الأمر”، موجهة تحية لكافة الأمهات.

وأكدت الفنانة ان والدتها كانت من مشجعي فكرة التبني :”وقت كنت أصغر في العمر كانت والدتي تسألني لماذا لا أتبنى ولدا، ولا أنكر أنني كنت معجبة بطريقة تفكيرها”.

وتابعت :”كان عندي هاجس من أن أصبح أما، وسيطر علي لفترة من الزمن، لكن الأمور تبدلت تدريجيا عندما اقتنعت بالموضوع خاصة أن كوني امرأة مؤثرة على الآلاف من الأشخاص”.

ووجهت إليسا، رسالة للأمهات للواتي خسرن أولادهن في انفجار المرفأ، بمناسبة عيد الأم :”لإم الشهيد، لإم المخطوف، لإم المغترب، لكل إم محرومة من كلمة يا ماما بهالعيد، منهدي دمعاتنل وصلواتنا البلد اللي فيو أمهات حزانى منو وطن مكتمل… الله يعطيكن .

