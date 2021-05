المخرج محمد سامي يتحدث عن تفاصيل خلافه مع الفنانة أنغام︎

تحدث المخرج المصري، ​محمد سامي​، عن تفاصيل خلافه مع الفنانة المصرية ​أنغام، بسبب تصريحاتها حول تتر مسلسل “​نسل الأغراب​”.

حيث قال سامي في حديثه : “أنا اخترتها واتبسطت إن التتر يتغنى بصوتها وصوتها جميل، واتفقنا إننا عندنا رباعيات والتتر مش أغنية في ألبوم لأنها أغنية مرتبطة بالدراما، وده كان الخلاف على أغنية التتر بيننا”.

وأضاف المخرج المصري: “أغنية أنغام مكنتش شبه المسلسل وقلت لأنغام أنا مش مرتاح للأغنية وحاولت أبلع الأغنية من وجهة نظر احترامي لتاريخ أنغام، وأخر مرة قالت لي يا هغني الأغنية يا مش هتغني، وبعت لها رسالة طويلة جدا وقلت لها إني نفسي متسيبش المسلسل”.

وتابع سامي حديثه: “بعت رسالة طويلة لأنغام وقلت لها يا ريت نغير الأغنية وبعت للشاعر أمير طعيمة، فرفضت وزعلت مني، وملحن الأغنية كان وليد سعد، وكنت عاوز الأغنية شبه أغنية هموم جبلين كانت لحن وليد سعد وهي أغنية جبل الحلال … أمير طعيمة كتب كلمات وصفت المسلسل كأنه اتفرج على التلاتين حلقة، وطلبت منها إننا نعمل لحن تاني، لكن هي رفضت إن اللحن يتغير وقبلت اعتذارها عن العمل وكنت متضايق جدا”.

وإختتم المخرج المصري حديثه قائلاً: “بعد ما الموضوع خلص بمنتهى الاحترام صحيت الصبح لقيت أكتر من خبر إن أنغام اعتذرت عن تتر نسل الأغراب، فاتضايق جمهور فريق العمل المشارك في المسلسل وحصلت حاجات مش حلوة على النت، وبدأ الناس يقولوا إن المسلسل هو اللي اعتذر .. أنغام ألغت متابعتي على إنستجرام”، وفقاً لما ذكر في موقع أخبار الفن.

هذا ولا تزال أصداء مسلسل نسل الأغراب بطولة الفنان أحمد السقا وأمير كرارة تلقى تفاعلًا كبيرًا من قبل رواد الشبكات الاجتماعية في الوطن العربي، وذلك بعد عرض حلقتين من المسلسل.

ويجسد أحمد السقا شخصية عساف الغريب التي أثارت إعجاب متابعيه بصورة كبيرة، سيما بعدما قام السقا بنشر صورة له بشخصية عساف الغريب عبر صفحته على انستغرام، معلقًا: “عاوز الدم”.

ووجدت الصورة تفاعلًا كبيرًا من قبل متابعيه، مؤكدين بأن أحمد السقا يقدم أداءً مثير للإعجاب من خلال “نسل الأغراب”، وجاءت التعليقات مشيدة بدوره.

حيث تصدر وسم #عساف_الغريب التريند في مصر بآلاف التغريدات المتنوعة، مؤكدين بأن شخصية عساف الغريب تعد الأفضل إلى الآن من خلال الموسم الرمضاني، حسبما أفادت (اليوم السابع).

