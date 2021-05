الإمارات تلغى عقوبة تجريم الحمل خارج نطاق الزواج

لغت دولة الإمارات قرار قانون معاقبة النساء اللواتي يحملن خارج إطار الزواج ، حيث لن يتم إجبارهن بعد الآن على الفرار من البلاد، في أحدث خطوة من جانب الدولة الخليجية نحو العلمانية.

وقالت صحيفة “ذي تايمز”، في تقرير لها :” أنه في السابق، كانت النساء الأجنبيات غير المتزوجات اللاتي أصبحن حوامل يواجهن الترحيل أو السجن، حيث كن تسافرن عادة إلى الخارج للقيام بحفل زفاف، أو يخترن إنهاء الخدمة والعودة إلى أوطانهن خشية العقاب”.

وأضافت الصحيفة:” أنه أجبرت العديد من العاملات ذوات الأجور المنخفضة، اللاتي لا تستطعن تحمل تكاليف المغادرة، بما في ذلك الخادمات اللواتي تعرضن للاغتصاب من قبل رؤسائهن، على الولادة سرا وتربية أطفالهن المخفيين عن السلطات”.

وأضافت ذي تايمز في تقريرها:” كما أنه لا يمكن للأطفال المولودين لأبوين غير متزوجين في الإمارات الحصول على شهادة ميلاد، وهم غير مؤهلين للحصول على الرعاية الصحية أو التعليم”.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن هذا الإجراء، يأتي في خطوة نحو الإصلاحات القانونية المتعلقة بالمجتمع الإماراتي، خاصة أن السلطات قامت في نوفمبر الماضي، بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، وقانون المعاملات المدنية الاتحادي، وقانون العقوبات الاتحادي، وقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.

الإمارات تسمح بحضور 30 بالمئة من الجماهير لنهائي كأس رئيس الدولة

وفي سياق آخر، أقرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات، السماح لعدد معين من جماهير كرة القدم، بحضور نهائي كأس رئيس الدولة، الشهر المقبل.

وصرحت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على حسابها الرسمي: “تقرر إقامة نهائي مسابقة كأس رئيس الدولة 2021، يوم الأحد 16 مايو 2021، بين الفريقين المتأهلين مع السماح بعودة الجماهير بنسبة 30 بالمئة، وفق الاشتراطات الاحترازية والوقائية”.

كما سيستضيف استاد هزاع بن زايد، في مدينة العين، المباراة النهائية بين ناديي شباب الأهلي والنصر.

وستكون هذه أول فعالية رسمية في الإمارات، يسمح بحضورها الحاصلين على اللقاح والمشاركين في التجارب السريرية للقاح فقط.

وأضافت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث : “وذلك مع مراعاة التزام المشجعين بإبراز نتيجة فحص كوفيد-19 السلبية خلال مدة أقصاها 48 ساعة قبل موعد إقامة المباراة”.

وأكدت الهيئة أنه عليه، سيتم تقييم التجربة وإعادة النظر في عودة الجماهير إلى المدرجات خلال المرحلة المقبلة من تصفيات كأس العالم وكأس آسيا.

