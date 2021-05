أمر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف،اليوم الأحد، “السماح” من عائلة قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري قاسم سليماني، بعدما “جرح مشاعرها” تسريب تسجيل صوتي له يتحدث فيه عن دور العسكري البارز في السياسة الخارجية، مما أحدث جدلا واسعا في إيران.

وقبل أسبوع، نشرت وسائل إعلام خارج إيران التسجيل الممتد لثلاث ساعات، والذي يتحدث فيه وزير الخارجية الإيراني عن دور أداه سليماني الذي اغتيل بضربة جوية أميركية في بغداد العام الماضي، في السياسة الخارجية لبلاده، وأن الميدان العسكري يحتل الأولوية على حساب الدبلوماسية في إيران.

حيث صرح ظريف في منشور عبر حسابه على “إنستغرام”، إن التسريب “جرح المشاعر الصادقة لمحبي سليماني وعائلته (..) خصوصا ابنته زينب”.

مضيفا : “لقد سامحت كل من أعتقد أنه اتهمني (…) وآمل أن يسامحني أيضا شعب إيران العظيم، وكل محبي السردار (لقب الضباط الكبار في الحرس)، وخصوصا عائلة سليماني النبيلة”.

وكانت زينب سليماني نشرت عبر حسابها على “تويتر” الثلاثاء، صورة تظهر يد والدها بعيد اغتياله قرب مطار بغداد في الثالث من يناير 2020 بضربة جوية أميركية، مرفقة إياها بتعليق: “الكلفة (التي دفعها) الميدان من أجل الدبلوماسية”.

وأحدث التسجيل الذي يأتي نشره قبل أقل من شهرين على الانتخابات الرئاسية، وفي ظل مباحثات مع القوى الدولية الكبرى لإحياء الاتفاق حول برنامج طهران النووي، انتقادات من المحافظين المعارضين لحكومة الرئيس حسن روحاني.

ووفق صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية صرح ظريف في التسجيل قائلا “في إيران الميدان العسكري هو الذي يحكم (..) لقد ضحيت بالدبلوماسية من أجل الميدان العسكري، بدل أن يخدم الميدان الدبلوماسية”.

وفيهذا الصدد طلبت الحكومة الإيرانية التحقيق في “مؤامرة” تسريب التسجيل.

والخميس، أفادت وكالة “إرنا” المحلية أن مدير مركز الدراسات الاستراتيجية المرتبط بالرئاسة الإيرانية حسام الدين آشنا، الذي يعد مقربا من روحاني، تقدم باستقالته بعد تسريب الحوار مع ظريف الذي أجري في المركز.

The post التسجيل المسرب لظريف يضعه بورطة مع عائلة سليماني.. والدليل “صورة زينب” appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ