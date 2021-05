حمدوك يكشف عن تعيين حاكم جديد لإقليم دارفور︎

كشف عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني، اليوم الأحد 2 مايو/أيار، عم قرار تعيين حاكم عام جديد لإقليم دارفور، استجابة لاستحقاقات اتفاقية جوبا للسلام السودانية.

حيث قال رئيس الوزراء السوداني، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر :” إنه استجابة لاستحقاقات اتفاقية جوبا للسلام السودانية، وعملا بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، تم تعيين حاكم عام جديد لإقليم دارفور”.

وأكد حمدوك أن حاكم دارفور الجديد هو مني أركو مناوي، ودعا رئيس الوزراء السوداني، كافة الوزارات والجهات ذات الصلة، باتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ القرار.

في وقت سابق، شهد إقليم دارفور في الفترة الأخيرة، حالة من عدم الاستقرار، بسبب أعمال عنف قبلية، وقعت في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

يذكر، أن دارفور يعاني من إضطرابات منذ عام 2003، عندما حملت مجموعات تنتمي إلى أقليات أفريقية السلاح بحجة تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا ضد حكومة الخرطوم.

بينما تراجعت حدة القتال في الإقليم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ولكن الاشتباكات القبلية لا تزال مصدر تهديد رئيسي للأمن في دارفور، وفقاً لما ذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

وفي التاسع والعشرين من أبريل الماضي، أكدت بعض المصادر المحلية في ولاية جنوب دارفور في السودان مقتل إمرأة و إصابة 8 مواطنين أثناء عملية فض الاشتباكات الشعبية في منطقة بليل .

حيث أشارت المصادر إلى قيام القوات الأمنية باستخدام القوة ( الغاز المسيل للدموع و إطلاق النار ) من أجل تفريق المواطنين المعتصمين بشكل سلمي أمام مقر الحكومة المحلية ، وفقاً لروسيا اليوم .

و أوضحت أن عملية فض الاعتصام أسفرت عن مقتل إمرأة و إصابة 8 مواطنين بجروح ، و هو الأمر الذي استنكرته عدة جهات شعبية مثل ” حركة تحرير السودان ” .

و يذكر أن مجموعات أهلية من سكان ولاية جنوب دارفور كانوا قد نظموا اعتصاماً سلمياً منذ يوم الأحد مطالبين بتوفير خدمات علاجية ، و أخرى متصلة بالكهرباء والطرق و غيرها .

مما دفع حكومة الولاية إلى فرض لإعلان حالة طوارئ في منطقة بليل ، و منعت التجول منذ الساعة السابعة مساءً و حتى السادسة من صباح اليوم التالي ، و لمدة أسبوع كامل .

