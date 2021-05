كشف تقرير صحفي إسباني اليوم الأحد، عن تفاصيل صفقة انتقال ظهير بايرن ميونخ دافيد ألابا إلى نادي ريال مدريد خلال سوق الانتقالات القادم.

وكان الدولي النمساوي قد أعلن رسميًا منذ أشهر بأن الموسم الحالي هو الأخير بالنسبة له مع نادي بايرن ميونخ، ومع نهاية عقده هذا الصيف سوف يرحل عن النادي.

ونقل موقع (كووورة عربي) عن صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، قولها إن ألابا لم يوقع حتى الآن مع ريال مدريد، ولكن هنالك اتفاق نهائي بين الطرفين يقضي بانتقاله إلى مدريد.

وقالت إن موعد الإعلان رسميًا عن الصفقة سوف يتم تحديده باتفاق ثنائي بين الريال وبايرن ميونخ.

وكشفت الصحيفة الإسبانية عن الراتب الذي سيتقاضاه ألابا مع ريال مدريد وقدرته بـ12 مليون يورو سنويًا.

وتناولت الصحيفة قضية اللاعب سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد، مشيرة أن الأخير طلب نفس الراتب الذي يتقاضاه ألابا حتى يوقع على عقد جديد، إلا أن إدارة الريال طالبته بتقليل رابته.

وفي فبراير الماضي كشف مدافع نادي بايرن ميونخ دافيد ألابا، عن قراره برحيله رسمياً عن النادي الألماني في نهاية الموسم الحالي دون تحديد وجهته.

وخلال مؤتمر صحفي عقده اللاعب النمساوي، قال: “لقد اتخذت قراراً بمغادرة نادي بايرن ميونخ في نهاية الموسم الحالي، لخوض تجربة جديدة في الموسم المقبل، ولن أقول شيء عن وجهتي التالية “.

كما أشار مدافع البايرن الشهير دافيد ألابا إلى أن قراره لم يكن سهلاً لأنه قضى فيه 13 عاماً في النادي الألماني، وقد حقق من خلاله الكثير من الإنجازات والألقاب وآخرها السداسية التاريخة بقيادة مدربه “فليك”.

وأعرب النادي الألماني عن شكره لألابا وكتب عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”: “شكراً ألابا”.

وكانت قد كشفت عدة مصادر صحفية، عن اهتمام بعض الأندية باللاعب النمساوي دافيد ألابا مثل برشلونة وريال مدريد.

وأعلن نادي بايرن ميونخ قبل أيام عن تعاقده مع المدافع الفرنسي “اوباميكانو” (22 عام) لاعب نادي لايبزيخ الألماني بعد كسر الشرط الجزائي للاعب الذي وصل إلى 42.5 مليون يورو، اللاعب سينضم للفريق في بداية الموسم المقبل.

وانضم دافيد ألابا لصفوف البايرن، قبل نحو 13 عاماً شارك خلالها بنحو 415 مبارة، وسجل خلالها أكثر من 30 هدف، وصنع أيضاً حوالي 50 هدف.

The post كشف تفاصيل صفقة انتقال ألابا إلى ريال مدريد appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ