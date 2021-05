وزارة الداخلية العراقية تفتح تحقيقاً بحادثة هروب 21 سجيناً

أعلنت وزارة الداخلية العراقية فتح تحقيقاً في هروب واحد وعشرين سجيناً من مركز شرطة قضاء الهلال في محافظة المثنى جنوبي البلاد.

وقد أصدرت خلية الإعلام الأمني في العراق بيان أكدت فيه أن : “وزير الداخلية عثمان الغانمي، أرسل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود إلى محافظة المثنى للوقوف على تفاصيل وملابسات هروب السجناء من مركز شرطة قضاء الهلال”.

وأمرت وزارة الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق، برئاسة معاون وكيل الوزارة للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وعضوية ضباط برتب متقدمة من الدائرة القانونية، ومديرية أمن الأفراد، وذلك حسب سكاي نيوز.

وفي السياق، أكدت بعض المصادر المحلية في محافظة المثنى جنوب العراق هروب حوالي 21 سجين من سجن المحافظة ، ممن اتهموا بالإتجار بالمخدرات و قضايا إرهابية .

و وفقاً لروسيا اليوم ، وقعت عملية الهروب ليلة أمس السبت من سجن الهلال ، على الرغم من وجود حراسة أمنية مشددة . ،لتقوم عناصر الأمن بالاستنفار و البدء بالبحث عن السجناء الفارين .

و أوضح محافظ المثنى ، أحمد منفي جودة ، عملية الهروب : “21 سجيناً ممن يتاجرون بالمخدرات هربوا بعد الساعة الثالثة فجرا من سجن الهلال بعد أن اعتدوا على أحد حراس البوابة الرئيسة للسجن”.

كما أكد جودة أن عمليات البحث أثمرت بالقبض على 10 متهمين خطيرين ، مشيراً إلى استنفار القوات الأمنية لحين القبض على جميع السجناء .

و في السياق نفسه ، ألقت السلطات العراقية يوم أمس السبت، القبض على متهمين اثنين متورطين بحيازة المواد المخدرة والاتجار بها، في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وفي هذا الخصوص أصدرت مديرية قسم المخدرات في ذي قار بيانا جاء فيه: إنه “من خلال جمع المعلومات حول المتاجرين والمتعاطين بالحبوب والمواد المخدرة توفرت معلومات لدى شعبة مخدرات سوق الشيوخ تفيد بوجود اشخاص من سكنة ناحية الفضلية يقومون بالمتاجرة بالحبوب والمواد المخدرة”.

وأشارت إلى أنه “بعد اخذ الموافقات الأصولية تم التحري بدار المتهم (م.ع)، حيث تم ضبط كمية من الحبوب والبالغ عددها (90) حبة المعروف محليا بالكبتي”.

وبينت، أنه “تم نصب كمين للمتهم (خ.ش) لغرض شراء كمية من الحبوب المخدرة وبالفعل حضر المتهم وكان يستقل العجلة المرقمة كربلاء نوع مارك، حيث تم ضبط كمية من الحبوب والبالغ عددها 200 قرص وبعد التحري بداره تم ضبط كمية من الحبوب والبالغ عددها (4900) وكذلك تم ضبط ماده نوع الكريستال المخدرة تزن حوالي (35) غرام”.

