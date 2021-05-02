نظراً لزيادة الخروقات الأمنية التي تشهدها محافظة ديالى شرقي العراق، نفذة القوات العراقية عملية نوعية استهدفت فيها أوكار تنظيم “داعش”الإرهابي.

وأصدرت خلية الإعلام الأمني العراقي بياناً قالت فيه : “تستمر قيادة عمليات ديالى وقوات الرد السريع والقطعات المتجحفلة معها بالضغط على المجاميع الإرهابية في قاطع عمليات ديالى، شرقي البلاد“.

وأكدت الخلية الإعلامية في بيانها أن القوات العراقية : “تحركت نحو قريتي المخيسة وبساتينها، وأبو كرمه وبساتينها حيث تم تدمير مضافتين”.

كما ذكر البيان أن الفرق المختصة أجرت مسحاً ومعالجة للعبوات الناسفة والألغام التي كانت متواجدة في المنطقة، وذلك وفق ما ورد في سبوتنيك.

وفي الشأن العراقي، شنت عناصر مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي ، فجر يوم أمس ،هجمات مسلحة استهدفت حواجز أمنية في محافظة كركوك شمالي العراق اسفرت عن قتلى وجرحى .

ووفقاً لوكالة الأناضول قال النقيب في قوات البيشمركة، سردار محمد، إن “7 من عناصر البيشمركة قتلوا بينهم ضباط، وأصيب 10 بجروح مختلفة، أثر هجمات مسلحة شنها عناصر من تنظيم داعش استهدفت حواجز أمنية في تلال ناحية، التون كوبري، بأطراف كركوك”.

وأضاف أن “الهجمات كانت عنيفة جداً، وتطلبت استقدام قوات إضافية من البيشمركة لصدها”

وفي وقت سابق، كشفت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق عن مقتل أربعة جنود عراقيين بانفجار عبوة ناسفة شمالي العاصمة بغداد .

حيث قالت الخلية في بيان لها أن “عبوة ناسفة انفجرت على عجلة نوع (همر) تابعة للفوج الثالث، اللواء 59، الفرقة السادسة في الجيش العراقي، ما أدى إلى استشهاد أربعة مقاتلين ،والقوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن العناصر الإرهابية التي فجرت العبوة”.

وفي وقت سابق كانت قد أكدت مصادر أمنية في مدينة ديالي العراقية وقوع 3 شهداء من المواطنين و قوى الأمن و إصابة 4 آخرين في إنفجار لعبوتين ناسفتين من تنظيم داعش .

حيث ذكرت خلية الإعلام الأمني في المحافظة الشرقية : “في عمل إجرامي جديد، أقدمت عصابات داعش الإرهابية على تفجير عبوتين ناسفتين في تقاطع الجيزاني باتجاه أبي صيدا ضمن قاطع عمليات ديالي ، الأولى على عجلة مدنية والثانية على دورية للشرطة”.

The post القوات العراقية تستمر بملاحقة فلول “داعش” شرقي البلاد appeared first on Souk Ukkaz News.

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