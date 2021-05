السودان.. أفراد من الجيش والدعم السريع يمارسون تجارة المخدرات

أكد اللواء شرطة عبد العظيم عبد السلام مدير شرطة ولاية وسط دارفور السودانية أن بعضًا من أفراد القوات النظامية من الشرطة والجيش والدعم السريع تم ضبطهم يمارسون تجارة المخدرات.

وقال عبد السلام إن الولاية تعاني من تدفق المخدرات من دول الجوار بالرغم من التشديد المحكم في المداخل والبوابات إلا أن المجرمين يسلكون طرقا ليتفادوا تلك البوابات، حسبما أفادت وكالة السودان للأنباء (سونا).

ولفت إلى أن سجن زالنجي يضم أكثر من عشرين فردًا من تلك القوات وهم يحاكمون الآن بتهمة تجارة المخدرات، مؤكدا أن قواته مع القوات النظامية الأخرى لا تتوانى في ملاحقة أي شخص يعمل في تجارة المخدرات دون استثناء سواء كان مواطنًا أم نظاميًا.

وأشار إلى أن المخدرات تتمثل في (البنقو) والحبوب وهي أخطرها والتي تأتي من دول الجوار وتعتبر من الموبقات التي تذهب العقل وتسبب إزعاجًا كبيرًا للولاية.

وقال مدير شرطة زالنجي: “إننا لن نتهاون ولا نجامل في هذا الأمر حتى مع قواتنا النظامية والكل يخضع للتفتيش بغض النظر عن رتبته”.

ولفت إلى أنه وبفضل التنسيق والعمل بروح الفريق الواحد بين قوات الشرطة و القوات المسلحة والدعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات أصبحت الولاية ومنذ العام المنصرم تنعم بالأمن والاستقرار.

وفي مارس الماضي أفادت مصادر عن أن شرطة مكافحة المخدرات في السودان، نفذت كميناً، ألقت من خلاله القبض على اثنين أثناء بيعهم لـ”مخدرات” في الخرطوم.

هذا وقد تبين أن المتهمين أحدهما يتبع لقوات الدعم السريع، والمتهم الثاني يتبع للحركة الشعبية جناح مناوي، بحسب “الانتباهه أون لاين”.

ووفقاً للمصادر فقد تم العثور على حبوب مخدرة بحوزتهما، بالإضافة لمبالغ مالية عبارة عن عوائد من تجارة المخدرات.

وفي منتصف شهر فبراير المنصرم، كشفت مصادر موثوقة عن دخول كميات كبيرة من أحد أخطر أنواع المخدرات فى العالم إلى العاصمة السودانيةالخرطوم.

وبحسب المصادر فإن المخدر الخطير الذي وصل الخرطوم يسمى “آيس كريستال”، وفقاً لما جاء في “الانتباهه أون لاين”.

وأفادت المصادر أن المخدر قادم من دول غرب إفريقيا، كاشفة عن الشرطة السودانيةأعلنت قبضها عن متهم نيجيري ضُيط بحوزته 400 جرام من المخدر، موضحة أن قيمة الكمية المضبوطة بحوزة النيجيري تقدر بـ40 مليار.

