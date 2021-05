أجهزة الأمن التركية تعتقل قيادي أجنبي في “داعش” مرتبط بالبغدادي

نشرت مواقع إخبارية تركية، أخباراً تفيد اعتقال أجهزة الأمن التركية لمواطن أجنبي له صله بالإرهابي زعيم تنظيم “داعش” الراحل، أبو بكر البغدادي.

وأكدت مصادر أمنية تركية أن: “عناصر جهاز الاستخبارات التركي نفذت عملية للكشف والقبض على عدة أشخاص مشتبه فيهم بأنهم مرتبطون بـ”داعش” وشاركوا في الصراع المسلح إلى جانب هذا التنظيم في مناطق القتال”.

كما أشارت المصادر إلى أن أجهزة الأمن التركية قبضت على المواطن الأجنبي خلال العملية التي نفذت في منطقة أتاشهير بالشق الآسيوي من إسطنبول، الأربعاء الماضي، فيما لم يتم ذكر اسمه.

و ورد أن الشخص الأجنبي، شارك في ساحات القتال منذ عام 2014 ونولى مهام قيادية في التنظيم، كما أجرى تدريبات عسكرية لأفراد التنظيم الإرهابي، وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي شأن متصل، ونظراً لزيادة الخروقات الأمنية التي تشهدها محافظة ديالى شرقي العراق، نفذة القوات العراقية عملية نوعية استهدفت فيها أوكار تنظيم “داعش”الإرهابي.

وأصدرت خلية الإعلام الأمني العراقي بياناً قالت فيه : “تستمر قيادة عمليات ديالى وقوات الرد السريع والقطعات المتجحفلة معها بالضغط على المجاميع الإرهابية في قاطع عمليات ديالى، شرقي البلاد“.

وأكدت الخلية الإعلامية في بيانها أن القوات العراقية : “تحركت نحو قريتي المخيسة وبساتينها، وأبو كرمه وبساتينها حيث تم تدمير مضافتين”.

كما ذكر البيان أن الفرق المختصة أجرت مسحاً ومعالجة للعبوات الناسفة والألغام التي كانت متواجدة في المنطقة، وذلك وفق ما ورد في سبوتنيك.

وفي الشأن العراقي، شنت عناصر مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي ، فجر يوم أمس ،هجمات مسلحة استهدفت حواجز أمنية في محافظة كركوك شمالي العراق اسفرت عن قتلى وجرحى .

ووفقاً لوكالة الأناضول قال النقيب في قوات البيشمركة، سردار محمد، إن “7 من عناصر البيشمركة قتلوا بينهم ضباط، وأصيب 10 بجروح مختلفة، أثر هجمات مسلحة شنها عناصر من تنظيم داعش استهدفت حواجز أمنية في تلال ناحية، التون كوبري، بأطراف كركوك”.

وأضاف أن “الهجمات كانت عنيفة جداً، وتطلبت استقدام قوات إضافية من البيشمركة لصدها”

وفي وقت سابق، كشفت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق عن مقتل أربعة جنود عراقيين بانفجار عبوة ناسفة شمالي العاصمة بغداد .

حيث قالت الخلية في بيان لها أن “عبوة ناسفة انفجرت على عجلة نوع (همر) تابعة للفوج الثالث، اللواء 59، الفرقة السادسة في الجيش العراقي، ما أدى إلى استشهاد أربعة مقاتلين ،والقوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن العناصر الإرهابية التي فجرت العبوة”.

