لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو تعقد مؤتمرا صحفيا هاما مساء اليوم

تعقد لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامه بمركزها الاعلامي مساء اليوم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن قرارتٍ جديدة وذلك في تمام الســ(١٠)ــاعة مساءً.

وقبل يومين أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو تصريحا صحفيا تناولت فيه احداث إفطار النظام البائد تحصل المراسل على نسخة منه وفيما يلي نعرضه

أظهرت التحريات الأولية تورط عدد من منسوبي الحزب المحلول وقادته في التخطيط والترتيب والترويج لتجمعات سياسية بالعاصمة والولايات يوم أمس الخميس ٢٩ أبريل ٢٠٢١.

وكشفت تلك التحريات عن تورط منسوبين عاملين بمؤسسات الدولة في التخطيط والتنظيم لتلك الانشطة، وسيتم الافصاح عن دورهم وشخصياتهم في الوقت المناسب.

المتورطين

ضمت قائمة المتورطين في تنظيم وتخطيط وتمويل تلك الأنشطة غير المشروعة قانوناً، دستوريبن سابقين بالنظام المباد وقيادات بارزة بحزب النطام المحلول.

توصلت التحريات لإنشاء بعض المتورطين لمواقع إلكترونية تعمل ضمن الأداة الإعلامية للحزب المحلول تختص بصناعة ونشر الشائعات، َوإعادة بثها ونشرها على وسائط التواصل الاجتماعي.

ألقت الشرطة القبض على (١٨) شخصاً تم إطلاق سراح “٦” منهم لعدم توفر بينات كافية في مواجهتهم، وتم فتح بلاغات في مواجهة (١٢) شخصاً بموجب قانون التفكيك والقانون الجنائي.

ستفصح الجهات المعنية عن المعلومات المُتحصل عليها وعرض الادلة للرأي العام تباعاً بما لا يخل بسير التحقيقات لكشف تفاصيل ووقائع ذلك المخطط الهادف لتقويض ثورة ديسمبر المجيدة وإجهاض المرحلة الانتقالية.