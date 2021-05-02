منظمة اليونيسيف توقع مع غرب دارفور خطة بملايين الدولارات لمشروعات مختلفة

وقع الاستاذ محمد زكريا محمد أمين عام حكومة ولاية غرب دارفور الوالي بالانابة نهار اليوم مع مكتب منظمة اليونيسيف بالولاية علي خطة العمل السنوية لعام (2021م-2022-) بمبلغ 8 ملايين دولار بحضور مستشار الوالي للشئون الإنسانية وأعضاء الحكومة.

وأشاد والي غرب دارفور بالإنابة بجهود منظمة اليونيسيف في إنفاذ المشروعات التنموية والخدمية مؤكداً على أهمية العمل المشترك لإنجاح الخطة والمساهمة في توفير المكون المحلي.

وأبان أن حكومته ستعمل على تسهيل كل إجراءات عمل اليونيسيف من أجل تنفيذ خطة الشراكة في المواقيت المحددة لتحقق الفائدة المرجوة منها وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه المشروعات في خدمة قضايا المجتمعات المختلفة.

الدور

هذا وقد أثنى زكريا علي الدور الكبير الذي ظلت تضطلع به منظمة اليونيسيف في دعم التعليم والصحة وأقسام الحماية بالشرطة وإدارة السجل المدني.

وأضاف أن المشروعات التي تم التوقيع عليها ستدعم جهود الولاية في كل المجالات المستهدفة ويعتبر جهد مضاف لعمل الحكومة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الولاية

وسوف يصب في ترقية الأداء وتقديم خدمات أفضل، مناديا بضرورة إحكام التنسيق بين الحكومة ومنظمة اليونيسيف من أجل إنجاح المشروعات التي تنفذها المنظمة.

ومن جهته قال السيد زائد احمد الامين ممثل منظمة اليونيسيف أن الخطة شملت مشروعات الصحة والتغذية والتعليم وحماية الأطفال والمياه واصحاح البيئة أملا أن تعود هذه المشروعات بالفائدة لكل شرائح المجتمع المستهدفة خاصة وأن المنظمة ستعمل خلال هذه الخطة على تنفيذ عدد من البرامج الخدمية والتنموية والصحية بالولاية.