وزارة شؤون مجلس الوزراء تخصص بريدا ورقم هاتف للتواصل مع المواطنين

خصصت وزارة شؤون مجلس الوزراء “بريداً إلكترونياً” ورقم هاتف للتواصل مع كافة المواطنين أثناء ساعات العمل الرسمية للإستماع على شكاوى ومقترحات المواطنين والشروع الفوري في معالجتها على النحو التالي:

يتم استقبال المكالمات من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2:30 مساءاً على رقم الهاتف 249183781329+، فيما يتم إستقبال الرسائل في كل الأوقات البريد الالكتروني [email protected] .

كما يتم استقبال الشكاوى من اليد إلى اليد بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بشارع النيل من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2:30 مساءاً.

الخدمة

وقال مجلس الوزراء إن إستحداث هذه الخدمة يأتي في إطار إهتمام الحكومة الإنتقالية بالإتصال والتواصل كإحدى الوسائل الضرورية لمعالجة قضايا المواطنين المختلفة.

واكد الوزير خالد يوسف مسبقا انه التزاماً منا بالشفافية كأحد أركان الحكم الراشد و إيماناً بحاكمية أفكار و آراء أبناء و بنات الشعب السوداني في المشاركة في بناء مؤسسات وطننا

إبتدرنا برنامج حوار مفتوح ليكون سانحة مهمة للإجابة علي أهم الأسئلة و الإستفسارات الراهنة و للحديث حول عدد من قضايا الراهن و تحدياته و رؤية وزارة شؤون مجلس الوزراء لمجابهتها

و ذلك عند الثامنة من مساء يوم الجمعة الموافق 30 أبريل 2021م لتكون حلقتنا الأولى ومن ثم نواصل كل جمعة من الإسبوع في ذات التوقيت و ذلك علي صفحتي بفيسبوك.

يسعدنا إستقبال كافة الأسئلة و الإستفسارات و الأراء و الملاحظات عبر إيميل مكتب وزارة شؤون مجلس الوزراء [email protected] وبريد منصاتنا بفيسبوك و تويتر للإجابة عليها.

وفي ذات السياق سعت حكومة الفترة الإنتقالية، طيلة الفترة الماضية، للعمل على وضع خطط تفصيلية لأولوياتها، التي أعلنها السيد رئيس مجلس الوزراء، في الفترة السابقة كأولوياتها لعام ٢٠٢١م

، متمثلة في خمس محاور لتحقيق الإنتقال الديمقراطي في السودان.

1. المحور الإقتصادي و الإجتماعي.

2. السلام.

3. الأمن.

4. العلاقات الخارجية.

5. قضايا الإنتقال.