عبد المنعم عمايري ينضم لمسلسل الهيبة في جزئه الخامس

أعلن الممثل السوري عبد المنعم عمايري اليوم عن انضمامه لمسلسل الهيبة في جزئه الخامس وهذا ماقام بنشره في صفحته الرسمية بفيس بوك .

وقال عمايري في حديث مع برنامج “إم بي سي تريندينغ” السبت، إنه :”سيكون البطل المضاد في الجزء الخامس، للممثل تيم حسن بطل الأجزاء الأربعة السابقة”.

وتابع عمايري:” ربما سيكون الجزء الخامس هو الأخير في سلسلة الهيبة التي بدأت منذ 2017، والأمر يعود للمنتج صادق الصباح”.

وأضاف عبد المنعم عمايري :”تصوير الجزء الخامس سيبدأ منذ بداية أيار، فيما تصوير مشاهدي سينطلق في 15 أيار، وستكون المرة الأولى التي يتواجه فيها بطلان سوريان في المسلسل”.

ولفت إلى أن:” نجاحي مع باسل خياط في مسلسل قيد مجهول، جعل الفنان تيم متحمسا لخوض التجربة إلى جانبي، في مسلسل الهيبة”.

وسبق أن أعلنت الممثلة والمذيعة اللبنانية إيمي صياح، انضمامها للمسلسل في جزئه الخامس، لتكون صاحبة البطولة النسائية في هذا الجزء من سلسلة الهيبة.

وبدأ عرض مسلسل الهيبة في 2017، من بطولة تيم حسن ومنى واصف، وشارك في أجزائه مجموعة من الممثلين السوريين واللبنانيين، كنادين نجيم، نيكول سابا، سيرين عبد النور، ديمة قندلفت، روزينا لاذقاني، عادل كرم، وأويس مخللاتي.

يذكر أن برنامج “إي تي بالعربي” سبق وأن أعلن أن مسلسل الهيبة في جزئه الخامس، لن يعرض في الموسم الرمضاني، بل سيكرر تجربة الجزء الرابع، الذي عرض خارج رمضان، ولاقى نجاحا كبيرا.

انضمت الفنانتان السوريتان، ​صباح الجزائري​ و​كندة حنا​ بشكل رسمي إلى المسلسل السوري الذي يحمل اسم الكندوش ، لتشاركا في أدوار بطولة هامة ومميزة.

ومسلسل الكندوش من كتابة الفنان حسام تحسين بيك، وإشراف الفنان أيمن رضا، وإخراج سمير حسين، وشهد خلافات كبيرة جداً بينه وبين شركة قبنض منذ سنوات، على حق الملكية، ولاتهامه الشركة ببيعها العمل إلى المؤسسة العامة للإنتاح التلفزيوني بسعر زهيد، والتمنع عن إنتاجه، وذلك وفقاً لما جاء في موقع أخبار الفن.

ومن قائمة الفنانين الذين سبقوا صباح و​كندة، النجوم: أيمن زيدان وأيمن رضا وحسام تحسين بيك وآخرون.

وبتوقيع صباح الجزائري لعقدها مع الشركة المنتجة لمسلسل الكندوش ، تكون قد دخلت بثاني أعمالها للموسم الجديد، بعد أن سبق ودخلت في العمل الذي يشهد إجراءات التصوير حالياً، مسلسل (حارة القبة​).

أما الفنانة ​كندة حنا، وقعت عقدها مع الكندوش أيضاً، كعقد عمل ثاني هذا العمل، فقد وقعت قبل أيام عقد انضمام مع الفيلم السينمائي (​أنت جريح​).

جدير بالذكر ان كل من صباح الجزائري وكنده حنا، سبق وأن شاركتا معاً في عدة أعمال شامية شهيرة، منها (باب الحارة)، حيث أدت صباح الجزائري شخصية (أم عصام)، في تسعة أجزاء، بينما شاركت كنده حنا في الأجزاء السابع والثامن والتاسع بشخصية (سارة).

وبالمقابل اعتذر الفنان عبد المنعم عمايري من المشاركة في مسلسل الكندوش ، وسبق أن اعتذرت طليقته أيضاً، النجمة أمل عرفة، ناشرة خبر اعتذراها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يوضح أي منهما سبب اعتذراه، غير أنه من المتوقع أن يكون الأجر المادي لم ينل قبول أي منهما، وكانا الثنائي المنفصل قد اعتذر أيضاً قبل الكندوش ، عن المشاركة في مسلسل (حارة القبة)، كما اعتذر عمايري أيضاً عن مسلسل (عرس الحارة).

يشار إلى أن الممثلة السورية ​كنده حنا​ كانت قد انضمت بشكل رسمي، إلى فريق عمل فيلم “​أنت جريح​” بعد أن وقعت العقد لتلعب دور البطولة فيه من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون- مديرية الإنتاج التلفزيوني، وإخراج زوجها المخرج ناجي طعمي وتأليف قمر الزمان علوش، بحسب موقع أخبار الفن.

