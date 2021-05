أمن الحواجز التابع لقسد يتعرض لهجوم يودي بحياة قائده

صرَّحت إدارة أمن الحواجز التابعة لقسد (قوات سوريا الديمقراطية)، اليوم الأحد، عن مقتل مديرها، رافع فرهود الغنام، خلال مشاجرة جرت على أحد حواجزها مع عناصر من مجلس دير الزور العسكري بالحسكة.

وأفاد مصدر عسكري بحسب وكالة ستيب الإخبارية، أنّ عنصرين من مجلس دير الزور العسكري، كانوا يستقلّون سيارة من نوع فان، تشاجروا مع عناصر الحاجز التابع لأمن حواجز قسد على الطريق الخرافي.

وأوضح المصدر، أنّ رافع فرهود الغنام مدير أمن الحواجز التابعة لقسد في الحسكة، تدخل بالمشاجرة التي وقعت بين عناصر المجلس وعناصر الحاجز.

وانتهت المشاجرة بإطلاق النار على رافع فرهود الغنام مدير أمن الحواجز باستخدام سلاح من نوع كلاشنكوف، وفقد على إثرها حياته.

وتابع المصدر انه جرى استدعاء العناصر للتحقيق معهم، وعليه أصدرت المحاكم التابعة للإدارة الذاتية الكردية أحكاماً بالسجن المؤبد على المجرمين.

ووجهت المحاكم لهم تهم عديدة منها القتل العمد بحق رافع فرهود الغنام والاستخدام الخاطئ للسلاح، وعدم احترام عناصر الحاجز.

وعلى صعيد آخر، أكدت بعض المصادر المحلية في مدينة الرقة شمال شرق سوريا أن قوات الجيش السوري استقدمت تعزيزات عسكرية إلى المنطقة برفقة القوات الروسية .

إذ نقلت قناة العالم الإخبارية أن الفرقة 25 مهام خاصة مكافحة الإرهاب التي يقودها سهيل الحسن ( النمر ) استقدمت بمساعدة روسية تعزيزات عسكرية .

و اوضحت أن التعزيزات ضمت 30 سيارة عسكرية وشاحنة يرافقها طيران مروحي روسي ، توزعت على مناطق سيطرة الجيش السوري ببادية “أثريا” وصولا إلى ريف الرقة.

كما أشارت إلى أن العميد سهيل قام بجولة تفقدية في المنطقة التي في الفترة الأخيرة شهدت تحركات لتنظيم داعش الإرهابي .

و في السياق العسكري ، كشفت مصادر صحفية عن تواجد أحدث نسخة من المدرعة الروسية المعروفة باسم فيستريل “Vystrel” في سوريا، والتي تُعد من أهم المدرعات المسلحة في العالم.

وجاء في تقرير صحيفة “روسيسكايا غازيتا” أن الصور التي تم تداولها لعربة فيستريل “Vystrel” على مواقع التواصل الاجتماعي، تعود لعربة فريدة من ناحية تسليحها.

وقالت الصحيفة أن فيستريل تضم برج الأسلحة “إم بي 2-04” المؤلف من أسلحة عديدة منها المدفع السريع “2أ42” من عيار 30 ملم، قادر على تدمير أهداف جوية بالإضافة إلى أهداف أرضية.

كما تضم فيستريل “الطلقة” مدفع رشاش “بي كا تي إم” من عيار 7.62 ملم ومدفع رشاش “كورد” من عيار 12.7 ملم، إضافة إلى إمكانية تسليح العربة بقاذف الرمّانات الآلي “أ غي-17”.

