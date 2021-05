مطار بغداد الدولي يتعرض لهجوم صاروخي استهدف قاعدة عسكرية

أفادت مصادر إعلامية نقلاً عن مصادر أمنية أن مطار بغداد الدولي تعرض مساء اليوم، لهجوم صاروخي بهدف استهداف قاعدة عسكرية للتحالف الدولي قرب المطار.

إذ سقط صاروخان من نوع كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي وسقط أحدهما ضمن حدود القاعدة العسكرية في مطار بغداد الدولي، فيما تصدت الدفاعات الجوية العراقية للصاروخ الثاني.

ونقل مراسلو وسائل الإعلام نبأ سماع صافرات الإنذار في محيط مطار بغداد الدولي، وقت وقوع الهجوم الصاروخي، ولا يزال مصدر الصواريخ مجهول حتى اللحظة ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتحدث مصدر أمني للسومرية نيوز إن “صاروخي كاتيوشا سقطا قبل قليل في محيط مطار بغداد الدولي”، وأكد أن “منظومة ال C-rm تصدت لأحد الصواريخ والثاني سقط ضمن المحيط العسكري”.

فيما تناقلت مصادر أخرى أن المطار تعرض لقصف بخمسة صواريخ استهدفت قاعدة عسكرية تابعة لقوات التحالف الدولي في مطار بغداد الدولي.

وفي السياق، كانت قد استهدفت عدة صواريخ اليوم الأحد، قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد، إذ وقع 3 منها داخل القاعدة و2 آخرين في محيد القاعدة.

وضم قاعدة بلد الجوية طائرات “إف-16” (F-16)- بالصواريخ، وجنود ومتعاقدين أميركيين.

وأشارت المصادر إلى أن الصواريخ تمكنت من إصابة “الجناح العسكري” الأميركي التابع لشركة “سالي بورت” داخل قاعدة بلد الجوية.

ونقلت المصادر الأمنية عن وقوع خمسة جرحى إثر استهداف القاعدة بالصواريخ، ومن الجرحى اثنين من المتعاقدين الأجانب.

ولم يتم الإعلان عن الجهة المنفذة للعملية ولم يتبنى أي فصيل تنفيذها حتى اللحظة.

يأتي استهداف قاعدة بلد الجوية بعد أيام قليلة على نقل وسائل إعلام عراقية، أنباء عن سماع دوي انفجارات في أربيل في إقليم كردستان شمال العراق جراء استهداف مطار أربيل بالصواريخ.

وقال مصدر أمني، إنه “تم استهداف مطار اربيل بصاروخ قبل قليل”، ولم يكشف المصدر عن مزيد من التفاصيل.

وبدورها نفت الخارجية الإيرانية في 16 فبراير الفائت، ضلوعها في الهجوم على مطار أربيل، واعتبرت توجيه الاتهام لها بالمحاولات المشبوهة لإلصاق التهمة بطهران.

وكانت قد أفادت مصادر أمنية عراقية، مساء 15 فبراير الفائت، عن سقوط قذائف هاون على محيط مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق.

وأوضحت المصادر الأمنية أن: “ثلاث قذائف هاون سقطت ضمن محيط مطار أربيل الدولي، فيما شهدت المنطقة انتشار أمنيا كثيفا وقطعا لبعض الطرقات في المنطقة المحيطة”.

كما أعلنت سلطات إقليم كوردستان العراق، في 16 فبراير الفائت، إعادة فتح مطار أربيل الدولي بعد إغلاقه، لليلة كاملة، نتيجة استهداف مطار أربيل بقصف صاروخي.

